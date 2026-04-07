Aparca encima de la acera y acaba detenido por llevar droga en el coche

La Policía Local de Martorell ha acabado deteniendo a un hombre por un delito contra la salud pública, gracias a que se puso nervioso cuando se dirigieron a él para preguntarle por el coche. La patrulla de la unidad canina de la policía local localizó un vehículo mal estacionado sobre la acera en la esquina de las calles Piera y Avinguda Pau Claris de Martorell.

La patrulla de la unidad canina de la Policía Local de Martorell fue la qué detectó el coche / Policia Local de Martorell

Cuando estaban identificando el vehículo, en ese momento se acercó el propietario con una actitud excesivamente nerviosa, lo que levantó sospechas. Los agentes procedieron a su identificación y registro, localizando una pieza aparentemente de hachís de 100 gramos. Por este motivo se procedió a la detención por un delito contra la salud pública.