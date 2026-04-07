En Martorell
Aparca encima de la acera y acaba detenido por llevar droga en el coche
La Policía Local de Martorell detuvo al hombre por un delito contra la salud pública por llevar 100 gramos de hachís en el coche
Eduard Font Badia
La Policía Local de Martorell ha acabado deteniendo a un hombre por un delito contra la salud pública, gracias a que se puso nervioso cuando se dirigieron a él para preguntarle por el coche. La patrulla de la unidad canina de la policía local localizó un vehículo mal estacionado sobre la acera en la esquina de las calles Piera y Avinguda Pau Claris de Martorell.
Cuando estaban identificando el vehículo, en ese momento se acercó el propietario con una actitud excesivamente nerviosa, lo que levantó sospechas. Los agentes procedieron a su identificación y registro, localizando una pieza aparentemente de hachís de 100 gramos. Por este motivo se procedió a la detención por un delito contra la salud pública.
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