Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Artemis IITrumpIránImágenes LunaÁbalosParamountEutanasiaDescuentos RepsolMasterchefHospital Sant PauElecciones AndalucíaPerros
instagramlinkedin

En Martorell

Aparca encima de la acera y acaba detenido por llevar droga en el coche

La Policía Local de Martorell detuvo al hombre por un delito contra la salud pública por llevar 100 gramos de hachís en el coche

Momento cuando la Policía Local detiene al hombre.

Momento cuando la Policía Local detiene al hombre. / Policia Local de Martorell

Eduard Font Badia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Local de Martorell ha acabado deteniendo a un hombre por un delito contra la salud pública, gracias a que se puso nervioso cuando se dirigieron a él para preguntarle por el coche. La patrulla de la unidad canina de la policía local localizó un vehículo mal estacionado sobre la acera en la esquina de las calles Piera y Avinguda Pau Claris de Martorell.

La patrulla de la unitat canina de la Policia Local de Martorell va ser la què va detectar el cotxe

La patrulla de la unidad canina de la Policía Local de Martorell fue la qué detectó el coche / Policia Local de Martorell

Cuando estaban identificando el vehículo, en ese momento se acercó el propietario con una actitud excesivamente nerviosa, lo que levantó sospechas. Los agentes procedieron a su identificación y registro, localizando una pieza aparentemente de hachís de 100 gramos. Por este motivo se procedió a la detención por un delito contra la salud pública.

En l'escorcoll van detectar una peça que podria ser d'haixix d'uns 100 grams de pes

En el cacheo detectaron una pieza que podría ser de hachís de unos 100 gramos de peso / Policia Local de Martorell

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Encuestas de las elecciones en Andalucía 2026: así están los sondeos
  2. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de hasta 700 días en las bajas laborales: 'Somos solo 470 en toda España
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Arabia Saudí y otras petrodictaduras del Golfo ayudarán a Paramount a hacerse con el control de Warner Bros.
  5. Sant Pau, primer hospital de Catalunya en recambiar la válvula mitral del corazón con una cirugía mínimamente invasiva
  6. Renfe limita velocidades en la línea Málaga-Madrid por una 'incidencia operativa' en plena Operación Retorno
  7. La AP-7 registra más de 15 kilómetros de retenciones en una operación retorno adelantada en Catalunya
  8. Los inversores retiran dinero de los fondos por primera vez desde octubre de 2020 por temor a la guerra de Irán

Detenido de nuevo un médico de Atención Primaria de Gran Canaria por agresiones sexuales a diez pacientes

Mari Carme Òrrit Pires: Una bagense en el ojo del huracán del drama de los desaparecidos

Rabia y desconcierto por la paliza a un menor en Sant Joan de Vilatorrada: "Ojalá no fuera real, sino inteligencia artificial"

Rabia y desconcierto por la paliza a un menor en Sant Joan de Vilatorrada: "Ojalá no fuera real, sino inteligencia artificial"

Aparca encima de la acera y acaba detenido por llevar droga en el coche

Un conductor de 76 años recorre más de 35 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y acaba detenido en Figueres

Un conductor de 76 años recorre más de 35 kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y acaba detenido en Figueres

Equipos de rescate buscan a un cazador desaparecido en el puerto de San Isidro

Equipos de rescate buscan a un cazador desaparecido en el puerto de San Isidro

Un ladrón de tuberías de gas pone en riesgo a todo un barrio en Elche

Un ladrón de tuberías de gas pone en riesgo a todo un barrio en Elche

En libertad con cargos tras agredir sexualmente a una niña de 6 años en Castellón

En libertad con cargos tras agredir sexualmente a una niña de 6 años en Castellón