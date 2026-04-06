Los bomberos rescatan por mar a un hombre que cayó tres metros sobre unas rocas en Palamós

El incremento de la movilidad por el buen tiempo esta Semana Santa ha hecho aumentar las actividades en el medio natural, aunque también han comportado que los Bomberos de la Generalitat hicieran más salvamentos. Desde el viernes santo han realizado 42 rescates, de los cuales 11 en las últimas 24 horas.

Uno de los más complejos fue el domingo sobre las 21 horas cuando los bomberos rescataron a un hombre que habría caído de unos 3 metros de altura a las rocas, desde el camino de ronda, en la Cala de la Fosca, en Palamós. El hombre había quedado en una zona de acceso complicado y los bomberos lo han inmovilizado con la tabla espinal.

Una embarcación de Salvamento Marítimo se aproximó a la zona y los bomberos lo evacuaron con una camilla nido flotante. Fue trasladado hasta el Puerto de Palamós, donde esperaba la ambulancia. En este servicio han trabajado dos dotaciones del parque de Palafrugell.

También este domingo sobre las 20:30 horas los bomberos rescataron a una persona que se ha indispuesto cuando iba con otra entre el Pla de Santa Anna y el Pla dels Ocells, en Montserrat. El mismo día, sobre las 21 horas, buscaron a un hombre que se había desorientado en el Matagalls, aunque estaba bien pero se había perdido y no podía emprender el camino de regreso. Los bomberos lo han localizado alrededor de las 23 horas en el Turó de Sant Marçal y lo han acompañado hasta donde tenía su vehículo.

Este lunes han atendido a tres ciclistas accidentados en Sant Vicenç dels Horts, Begues y Gelida, a dos personas que bajaban flanqueando la nieve desde el Refugio de Coma de Vaca en Queralbs y no podían continuar y a una mujer que cayó dos metros en el Salt de la Reina Mora en Cornudella de Montsant.

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En Begues rescataron en Begues a un hombre indispuesto en la pista dels Penitents. Los Bomberos localizan al hombre afectado con el helicóptero de rescate, lo estabilizan y lo extraen de la zona mediante un izado. Una vez en el helicóptero, lo evacúan hasta la helisuperficie del Canal Olímpico, donde estaba la ambulancia. En Ribera d’Urgellet hubo el salvamento de un excursionista que cayó en un camino cercano a los Secans de Garbes y se dañó la rodilla.