Una rave reúne a unas 100 personas y 80 vehículos en una finca del macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà

Una rave reúne este domingo a unas 100 personas y hasta 80 vehículos en una finca situada en el macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà. La fiesta ilegal se celebra desde hace más de 24 horas en una zona forestal junto a Mas Alenyà, dentro del término municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.

Un control de Mossos d'Esquadra en la carretera de La Ganga para evitar el acceso de vehículos a la rave / Berta Artigas / ACN

Los Mossos d'Esquadra vigilan los accesos para evitar la entrada de más gente con dos controles en la carretera de la Ganga (GI-660) y en la carretera de Romanyà de la Selva (GIV-6612). Según ha podido saber la ACN, la rave se habría celebrado otros años en la misma finca, pero esta ha cambiado de propietarios y han decidido denunciar la fiesta ilegal por invasión de terreno y daños en una valla del perímetro.

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Los propietarios de la finca y los organizadores de la rave han pactado desalojar la fiesta ilegal a partir de las 15.00 horas de este domingo.