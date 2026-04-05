En Barcelona
La Guardia Urbana 'caza' a un motorista a 123 km/h en la ronda del General Mitre
La velocidad máxima permitida en este tramo es de 50 km/h
La Guardia Urbana denuncia a un conductor por circular a 125 km/h en la Zona Franca
Circular con exceso de velocidad ya supone un peligro para el propio conductor y el resto de usuarios de la vía. Si encima se hace en ciudad, casi triplicando la velocidad permitida, el riesgo se incrementa al poder cruzarse peatones.
Es lo que se encontraron agentes de la Guardia Urbana de Barcelona el pasado Viernes Santo sobre las 20.18 horas de la tarde cuando comprobaron como un motorista circulaba por la ronda del General Mitre a 123 km/h, cuando en este tramo la velocidad máxima permitida es de 50 km/h. La moto provocaba un riesgo para los usuarios de esta vía, ya que iba sorteando el resto de vehículos que había y no tenía en cuenta a posibles peatones.
Los agentes identificaron el vehículo y denunciaron al motorista por un delito contra la seguridad viaria, por lo que deberá comparecer ante el juzgado de Barcelona cuando sea requerido. Además, la Guardia Urbana ha recordado que circular a una velocidad excesiva dificulta el control del vehículo, disminuye el campo visual, aumenta la distancia de frenado y la gravedad de las lesiones en caso de impacto.
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