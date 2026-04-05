Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre este mediodía en el barrio de Bon Pastor, en el distrito de Sant Andreu de Barcelona, por presuntamente matar a otro que habría intentado robarle. El suceso tuvo lugar poco antes de las 14 horas cuando la víctima, que tenía antecedentes según fuentes policiales, ha querido arrebatar la cadena a un hombre que iba en silla de ruedas por la calle, tal y como han explicado algunos testigos.

Sin embargo, este hombre se ha resistido y ha comenzado un forcejeo entre los dos, además de discutirse. En un momento dado, la persona que iba en silla de ruedas ha sacado un cuchillo que llevaba encima para defenderse y se lo había clavado en el pecho a la víctima, que quedó tendido en el suelo en la calle Sas de este barrio.

Un vecino llamó al teléfono de emergencias 112 y al lugar del incidente acudieron los servicios de emergencia y la policía catalana sobre las 14 horas. Al llegar encontraron a la víctima herida de gravedad y, pese a la atención de los sanitarios que se habían desplazado a la zona, no se ha podido hacer nada para salvarle la vida. A muerto a consecuencia de las heridas por arma blanca que había recibido.

Poco después los agentes han detenido al sospechoso tras ser identificado como la persona que había tenido una discusión con la víctima y lo había agredido con el arma blanca. Los agentes investigan las causas del enfrentamiento entre los dos, aunque según fuentes vecinales, todo apunta a que la pelea fue por el intento de robo. Sin embargo, la División de Investigación Criminal de los Mossos, que se ha hecho cargo de las pesquisas, quiere esclarecer si el fallecido y el detenido tenían alguna relación previa y si existía una posible animadversión que hubiera dado lugar al intento de robo y la pelea.

El caso está bajo secreto de las actuaciones por orden del juzgado de guardia de Barcelona. Los agentes han tomado declaración a varios testigos y han comprobado cámaras de seguridad de edificios cercanos. Además, agentes de la policía científica han estado analizando el escenario del crimen y se han llevado el cuchillo. La comitiva judicial ha ordenado el levantamiento del cadáver, al que le deben hacer la autopsia en el Instituto Legal de Medicina Forense.

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El sospechoso, de 66 años, ha sido trasladado, en una furgoneta policial ya que iba en silla de ruedas, a dependencias policiales y se espera que este lunes pase a disposición judicial acusado de un delito de homicidio. Los Mossos entregarán su primer informe sobre este crimen.