Accidente de tráfico
Cuatro heridos en un choque frontal de una furgoneta y un coche en Llardecans (Lleida)
Como consecuencia de este accidente, la carretera C-12 estuvo cortada a la circulación para los dos sentidos de la marcha
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Cuatro personas, tres mujeres y un hombre, han resultado heridos en el accidente registrado en la tarde de ayer sábado en el municipio leridano de Llardecans, donde chocaron frontalmente un coche y una furgoneta, según el Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Como consecuencia de este accidente, la carretera C-12 estuvo cortada a la circulación para los dos sentidos de la marcha. Dos de los ocupantes de los vehículos tuvieron que ser rescatados al quedar atrapados, según los Bombers de la Generalitat, que desplazaron al lugar nueve dotaciones.
En el siniestro, quedó herida grave una mujer, que fue trasladada por el SEM al hospital de la Vall d'Hebron, en Barcelona, mientras que otra mujer resultó herida menos grave y fue evacuada al hospital Arnau de Vilanova, en Lleida.
A este mismo hospital fueron trasladados un hombre y una mujer, ambos también en estado menos grave.
Para la asistencia sanitaria en este accidente, el SEM desplazó a la zona un helicóptero y cuatro ambulancias.
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