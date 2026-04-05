Incendios forestales
Los Bombers trabajan en dos incendios forestales, uno en Capafonts (Tarragona) y otro en Montargull (Lleida)
El cuerpo trabaja en Capafonts para que el fuego no quede enclavado en barrancos, y las descargas de agua están dando resultados
Los Bombers de la Generalitat trabajan con siete dotaciones, entre ellas un helicóptero, en el incendio forestal que se ha declarado este domingo en Montargull, núcleo integrado en el municipio leridano de Artesa de Segre. También trabajan en otro incendio forestal originado en Capafonts (Tarragona), cerca del Pont de Goi, con catorce dotaciones, dos de ellas aviones de vigilancia y ataque.
Los bomberos han recibido el aviso del incendio en Capafonts a las 11.53 horas de este domingo y han trabajado con descargas aéreas de agua que, informan, están dando resultado, y desde tierra con agua y herramientas manuales. Han explicado que la zona es accidentada y se trabaja para que el fuego no quede enclavado en barrancos o lugares de dificil acceso.
El incendio de Montargull, del que los servicio de emergencias han sido alertados a las 10:24 horas, afecta a la zona de la ermita de Sant Jaume y Sant Marc de Fórnols. En la zona no hay viento este domingo por lo que los bomberos confían en controlarlo pronto.
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