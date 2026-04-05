Los Bombers han realizado 24 rescates en la montaña entre este viernes y sábado de Semana Santa

Los Bombers de la Generalitat han realizado nueve servicios en la montaña durante este sábado en toda Catalunya. Una cifra que se suma a los 15 realizados ayer Viernes Santo. Se trata de datos similares a los de la Semana Santa del año pasado, cuando se hicieron 13 en Viernes Santo y 8 más el sábado. Un escalador ha resultado herido crítico después de precipitarse unos 20 metros en la zona de Els Estrets d'Arnes (Terra Alta) del Parque Natural de Els Ports. Tres dotaciones de Els Bombers y el helicóptero con efectivos del GRAE se han desplazado al lugar -de muy difícil acceso- y han rescatado al herido. Posteriormente, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha evacuado al escalador en estado crítico al Hospital Joan XXIII de Tarragona.

En la Vall de Boí (Alta Ribagorça), un hombre, que practicaba esquí de montaña, ha caído cuando se encontraba por debajo del pico de Contraix, a unos 2.460 metros, y no podía seguir la actividad. Se ha activado el helicóptero con el equipo conjunto del GRAE y el médico del SEM. Se le ha trasladado hasta el aeropuerto de La Seu d'Urgell, donde esperaba una ambulancia del SEM.

En Roquetes (Baix Ebre), dos excursionistas que hacían la ruta del Pàrquing del barranc de Lloret a Cova d'Ebre- Coll de Morralets i Cova Pintada, han perdido el camino y no podían bajar la montaña. Se ha activado el helicóptero con efectivos del GRAE para iniciar la búsqueda. Los excursionistas, con quienes se ha mantenido contacto telefónico, han subido a una roca alta y se les ha rescatado.

En Les Planes d'Hostoles (Garrotxa), un excursionista se ha encontrado indispuesto en un camino de difícil acceso, cerca de la carretera C-153. En el grupo le acompañaba una enfermera que le ha prestado una primera atención. Se han activado 2 dotaciones del parque de Amer y han trasladado al excursionista hasta el aparcamiento.

En Boadella i les Escaules (Alt Empordà), un excursionista se ha mareado y no ha podido continuar la ruta en la zona del castillo de Les Escaules. Se han activado dos dotaciones del parque de Figueres y se le ha trasladado a la zona del aparcamiento para que el SEM le haga una revisión.

En Sales de Llierca (Garrotxa), un ciclista ha caído por un margen en la zona del Bac de l'Orri, en una pista de difícil acceso junto a la cueva. Se ha desplazado el helicóptero con efectivos del GRAE que han realizado la extracción del herido, con camilla, mediante un izado desde el helicóptero. Se le ha llevado hasta el parque de Olot donde una ambulancia del SEM se ha hecho cargo de su traslado.

En Baronia de Rialp (Noguera), ha habido un ciclista accidentado en una pista de difícil acceso cerca de la Ermita de Santa Maria de Ramoneda. Se ha activado una dotación del parque de Ponts. Se ha inmovilizado al herido, que se quejaba de un brazo, y se le ha llevado hasta el CAP de Ponts para ser atendido por el SEM.

En Creixell (Tarragonès), una senderista se ha encontrado indispuesta mientras hacía una ruta. Se ha activado una dotación de El Vendrell y se ha trasladado a la mujer hasta la zona de la fuente de la Gavatxa, donde esperaba la ambulancia del SEM.

En Sant Jaume de Llierca (Garrotxa), una persona que practicaba barranquismo ha caído de unos 3 metros de desnivel. Se ha activado el helicóptero con efectivos del GRAE y una dotación terrestre del parque de Olot. Se ha realizado la extracción con un izado y se la traslada por aire hasta el campo de fútbol para ser derivada a la ambulancia del SEM.

Precaución y prudencia

Los Bombers piden “mucha precaución y prudencia para disfrutar del medio natural con seguridad y civismo” teniendo en cuenta que la buena previsión meteorológica se alargará durante todo el fin de semana, hasta el lunes.

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Recuerdan que, en caso de planificar actividades de montaña, hay que consultar el Boletín de Peligro de Aludes. En cotas altas hay los espesores máximos de la temporada, con una gran cantidad de nieve reciente.