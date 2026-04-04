Estafas
Quince detenidos por un fraude de casi 200.000 euros con combustible tras una denuncia
Los implicados residían en Murcia y Almería, donde la Guardia Civil ha incautado 18.000 litros de gasoil comprados a nombre de empresas suplantando su identidad
P. Cerrada
Una denuncia presentada por una empresa ante la Guardia Civil de Novelda ha permitido desarticular en las provincias de Almería, Alicante y Murcia una organización criminal dedicada a cometer un fraude de más de 196.000 euros mediante la obtención fraudulenta de combustible y diverso material tecnológico adquirido mediante la suplantación de identidad de empresas y la contratación fraudulenta de tarjetas de repostaje.
La actuación se ha saldado con la detención de 15 personas en las provincias de Murcia y Almería, donde la Guardia Civil ha intervenido 18.000 litros de gasoil estafado. Los detenidos han sido acusados de delitos de estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil, suplantación de identidad y receptación.
Las pesquisas fueron iniciadas por el Área de Investigación del Puesto Principal de Novelda tras la denuncia presentada por una empresa de Novelda, a las que se sumaron los agentes del Equipo @ de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Almería y las actuaciones se judicializaron en Vera.
La organización criminal operó entre los meses de julio y noviembre de 2025 mediante un sofisticado fraude basado en la suplantación de identidad de empresas reales. Los autores utilizaban datos obtenidos ilícitamente de compañías con sede en distintas provincias españolas, entre ellas Albacete, Alicante, Almería y Badajoz.
Con esta información, procedían a hacerse pasar por dichas empresas para formalizar contratos online de tarjetas de combustible con compañías del sector de hidrocarburos, así como para realizar pedidos de material sin abonar las correspondientes facturas.
Deudas
Como resultado de ello, las deudas generadas recaían sobre las empresas suplantadas, mientras que los integrantes de la red obtenían beneficios mediante la reventa del combustible y los productos adquiridos a precios inferiores a los de mercado.
La organización contaba con una estructura perfectamente definida, en la que cada miembro desempeñaba un rol específico. Por un lado, estaban los captadores de datos, encargados de obtener documentación de empresas legítimas. Por otro lado, estaban los operadores digitales, responsables de formalizar las contrataciones fraudulentas.
Asimismo, los empresarios colaboradores eran los que adquirían el combustible ilícito a precios aproximados de un euro por litro y por último, los transportistas, que utilizaban camiones y furgonetas con depósitos de gran capacidad, así como contenedores de hasta 1.000 litros, para maximizar la extracción y transporte del combustible.
Intervención
Durante la inspección de una nave perteneciente a una empresa de material eléctrico en Olula del Río (Almería), los agentes localizaron parte del combustible sustraído, procediendo a la incautación de un total de 18.000 litros de gasóleo obtenidos mediante el uso de tarjetas fraudulentas.
A los detenidos se les imputan los supuestos delitos de pertenencia a organización criminal, falsedad documental, usurpación de estado civil, receptación y fraude de identidad corporativa.
Recomendaciones
Ante este tipo de delitos, la Guardia Civil recuerda la importancia de adoptar medidas preventivas en el ámbito empresarial:
- Verificar siempre que el comercial que realiza la contratación online, pertenece realmente a la empresa que dice representar, mediante una llamada telefónica directa al proveedor o entidad con la que se mantiene la relación comercial y no desde el teléfono utilizado por la persona que realiza la contratación.
- Revisar cuidadosamente la dirección de correo electrónico del remitente, ya que los delincuentes suelen utilizar direcciones muy similares a las originales.
- Implantar procedimientos internos de doble verificación antes de autorizar transferencias/pagos de facturas/entrega de material.
- Utilizar sistemas de autenticación en dos factores (2FA) en las cuentas de correo electrónico corporativas.
- Formar y sensibilizar al personal sobre los riesgos de fraude digital y las técnicas de ingeniería social utilizadas por los ciberdelincuentes.
Ante cualquier sospecha de fraude de este tipo, se recomienda la rapidez en presentar denuncia por los hechos, ante la Guardia Civil.
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