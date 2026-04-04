Sucesos
El incendio de un vehículo corta la A2 en el Bruc en dirección a Lleida
Trànsit alerta de que hay desvíos habilitados por la NIIz
Las obras en la C-55, una ampliación por capítulos abocada al estreñimiento
La autovía A2 permanece cerrada en dirección a Lleida después de que esta tarde se incendiara un vehículo en el kilómetro 569 a la altura de el Bruc. El Servei Català de Trànsit recomienda abandonar la A2 en la salida previa para continuar la ruta por la NIIz. Los bomberos han apagado las llamas y ahora se está trabajando para retirar este coche siniestrado de la vía y limpiarla de restos.
No es el único incidente viario a esta ahora en la red de carreteras catalanas, ya que la C14 está cortada en Vila-seca en ambos sentidos también por el incendio de un vehículo. Se han activado varios desvíos que están señalizados.
Esta sábado por la mañana, un accidente múltiple ha obligado también a cortar la autopista AP7 durante cuarenta minutos a la altura de Llinars del Vallès (Barcelona) en sentido Tarragona.
Suscríbete para seguir leyendo
- Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
- Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
- Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
- Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
- El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
- Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
- Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
- La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos