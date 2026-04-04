El incendio de un vehículo corta la A2 en el Bruc en dirección a Lleida

La autovía A2 permanece cerrada en dirección a Lleida después de que esta tarde se incendiara un vehículo en el kilómetro 569 a la altura de el Bruc. El Servei Català de Trànsit recomienda abandonar la A2 en la salida previa para continuar la ruta por la NIIz. Los bomberos han apagado las llamas y ahora se está trabajando para retirar este coche siniestrado de la vía y limpiarla de restos.

No es el único incidente viario a esta ahora en la red de carreteras catalanas, ya que la C14 está cortada en Vila-seca en ambos sentidos también por el incendio de un vehículo. Se han activado varios desvíos que están señalizados.

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Esta sábado por la mañana, un accidente múltiple ha obligado también a cortar la autopista AP7 durante cuarenta minutos a la altura de Llinars del Vallès (Barcelona) en sentido Tarragona.