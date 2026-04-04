En estado grave un hombre en un incendio en un edificio de L'Hospitalet de Llobregat

Un hombre ha sido trasladado en estado grave por inhalación de humo después de un incendio que ha afectado a una habitación en los bajos de un edificio de la calle Rafael Campalans en L'Hospitalet de Llobregat, han informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) y Bombers de la Generalitat vía X este sábado.

Los bomberos recibieron el aviso a las 2.37 horas de la madrugada de este sábado y desplazaron cuatro dotaciones para apagar el fuego que afectaba a una habitación, donde localizaron y rescataron a un hombre en el interior y, después de revisar los pisos y la escalera, que estaba limpia de humo, han ventilado de forma natural el piso afectado.

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