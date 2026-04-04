Un escalador herido crítico tras caer 20 metros en el Parc Natural dels Ports

Nueva actuación de los Bomberos de la Generalitat en el medio natural esta Semana Santa. Un escalador que subía una pared en la zona del Parque Natural de Els Ports ha caído este sábado al mediodía desde una altura de 20 metros. Ha quedado herido crítico en una zona de muy difícil acceso, entre Estrets d'Arnes y el Toll Blau, y tuvo que ser evacuado en litera. Los bomberos lo inmovilizaron en la camilla y lo llevaron a una zona de campo cercana. Allí una ambulancia trasladó al herido hasta el hospital Joan XXIII de Tarragona.

También este sábado a mediodía los bomberos han rescatado a un ciclista que se había caído por un margen en la zona del Bac del Orri, en una pista de difícil acceso, junto a la cueva. Varias dotaciones se han activado para trasladar al herido hasta Olot y de ahí en ambulancia a un centro sanitario.

Más rescates en Semana Santa

El buen tiempo ha hecho que mucha gente salga a disfrutar de la montaña esta Semana Santa, lo que también ha incrementado los servicios de rescate. Este viernes santo hicieron 15 de todo tipo, desde varias mujeres que se torcieron el tobillo en bosques de Viladecans, Montblanc, la Pobla de Segur o Sant Martí Sarroca a hombres indispuestos en la Bisbal del Penedès, Àger, Sant Quirze Safaja o Horta de Sant Joan mientras hacían senderismo.

También atendieron a un excursionista que se le salió hombro de sitio en los Escalons de Castellets, en la parte de la trepada subiendo al Montseny por les Agudes; a otra mujer con daño en la rodilla en Castellar del Vallès y a varios senderistas que se habían perdido en la ruta en el Pas dels Gosolans o en Setcases.

Los bomberos recuerdan que durante todo este invierno, la abundancia de nieve ha atraído a más personas a la montaña y, en consecuencia, la actividad de rescates del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE) de los Bomberos de la Generalitat ha aumentado. Además, añaden que esta situación ha seguido durante los días de buen tiempo de semana santa. Los bomberos recuerdan que la simultaneidad de servicios de salvamento en el medio natural incrementa la complejidad operativa de los equipos de rescate a la hora de dar respuesta.

Por eso, la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos (DGPEIS), hace "una llamada a la población para disfrutar del medio natural con seguridad y civismo durante las vacaciones de semana santa, cuando el incremento de los rescates es especialmente notable". Remarcan que "en la montaña, la previsión es clave. Acciones que pueden parecer tan sencillas como consultar la previsión meteorológica y el Boletín de Peligro de Aludes , si se prevé realizar actividades en zonas innivadas, o planificar la actividad que queremos realizar (teniendo en cuenta los horarios previstos, el recorrido que queremos hacer, así como también nuestra condición física y técnica y la del grupo), toman una especial importancia y pueden ayudar a disminuir".

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"Hay que seguir siempre cinco premisas básicas: Piensa, Planifica, Fórmate, Equípate y Minimiza Riesgos . En caso de sufrir un accidente, una llamada rápida al teléfono de emergencias 112 nos ayudará a disminuir sus consecuencias", recuerdan.