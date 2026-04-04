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Tribunales

Condenan a una empresa alemana por dañar un Ferrari al trasladarlo a Mallorca

El vehículo deportivo sufrió dos pequeños arañazos en el parachoques y la reparación supera los tres mil euros, al realizarse en el taller oficial

Imagen de archivo de un modelo Ferrari en Mallorca.

Imagen de archivo de un modelo Ferrari en Mallorca. / ARCHIVO

J. F. Mestre

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Una empresa de transportes que opera en Mallorca ha sido condenada por la Audiencia de Palma a indemnizar al dueño de un valioso deportivo Ferrari, que fue dañado durante un traslado desde el extranjero a la isla. Fueron daños muy leves pero, tratándose de un deportivo de tanta categoría y de tanto valor económico, la reparación es muy cara. La factura del mecánico alcanza la cifra de 3.300 euros.

El coche pertenece a una empresa alemana y encargó hace algunos meses el traslado a Mallorca del vehículo deportivo. El traslado se realizó sin mayores problemas pero, al llegar a Palma, el propietario descubrió que se habían producido dos pequeños arañazos en la carrocería y que estos daños se hicieron durante el transporte.

La empresa que se encargó de traer el coche a la isla asumió la responsabilidad de lo ocurrido y se comprometió con el cliente a pagar el coste de la reparación. La discrepancia se produjo en el momento que el dueño del Ferrari le presentó el presupuesto, que en nada coincidía con una propuesta inicial que tenía para que pintaran el coche. El dueño no quiso que su coche lo tocara cualquier mecánico, sino que buscó un profesional especialista. Acudió al concesionario oficial de la marca deportiva, donde los precios suelen ser más altos que en otros talleres. El presupuesto para reparar los dos arañazos y pintarlos superaba los tres mil euros.

El transportista se negó a asumir este coste y alegó que el presupuesto era demasiado alto teniendo en cuenta que se trataba de dos simples arañazos en el parachoques delantero.

Ante la negativa a asumir la responsabilidad de lo ocurrido durante el traslado a Mallorca, al dueño del Ferrari no le quedó más remedio que acudir a los tribunales y denunciar a la empresa transportista.

Los jueces de la Audiencia le han dado la razón al dueño del coche. Se considera que es lógico que el propietario de un vehículo tan específico y de un valor tan alto acuda al concesionario oficial de la marca para realizar cualquier reparación. Y, por tanto, se justifica que el propietario lo que pretenda es que el coche vuelva a las mismas condiciones que estaba antes de su traslado a Mallorca.

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El tribunal no cree el tribunal que el dueño del vehículo haya aprovechado este incidente en el traslado para obtener un beneficio económico. Se considera válido el presupuesto que presentó el propietario, porque tiene el membrete del taller oficial de la marca del fabricante italiano.

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