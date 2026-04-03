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En la playa de Peñarrubia

Investigan la muerte de un hombre que apareció semidesnudo en una playa de Gijón

El cuerpo yacía en una zona de rocas y presentaba distintas heridas

VÍDEO: Investigan la muerte de un hombre en Gijón que apareció en la playa de Peñarrubia

VÍDEO: Investigan la muerte de un hombre en Gijón que apareció en la playa de Peñarrubia

Nico Martínez

Nico Martínez

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Agentes de la Policía Nacional mantienen abierta una investigación para esclarecer las causas de la muerte de un hombre de mediana edad que apareció sin vida este viernes en la gijonesa playa de Peñarrubia. El varón, cuando llegaron los agentes, se encontraba semidesnudo.

El cuerpo fue localizado esta mañana y, tras recibir el aviso, hasta el lugar se desplazaron efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y sanitarios. Nada pudieron hacer por salvarle la vida.

La investigación no descarta por el momento ninguna vía. El varón yacía semidesnudo en una zona de rocas y presentaba distintas heridas. Sí parece quedar claro, según las primeras investigaciones, que el hombre no se precipitó desde un alto.

Después de que los sanitarios confirmaran que el hombre estaba muerto, la Policía Nacional realizó la primera inspección ocular del cuerpo y de la zona. Más tarde llegaron los agentes de la Policía Judicial, así como de la Científica, que se encargaron de tomar imágenes que puedan ser útiles en la investigación que ya han puesto en marcha.

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Pasadas las 15.00 horas, a la zona rocosa en la que se encontraba el cuerpo llegaron los bomberos para poder llevar a cabo el traslado del cuerpo del fallecido antes de que la marea alcanzara de nuevo la zona. Los agentes continúan trabajando, a la espera de que se le practique la autopsia para poder conocer las causas de la muerte de este varón.

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