Incendios
Un hombre de 78 años sufre quemaduras en prácticamente la mitad del cuerpo en un incendio en Sant Feliu de Guíxols
La víctima, con problemas de movilidad, ha activado el aviso de teleasistencia al incendiarse el sillón de su casa.
Un hombre de 78 años ha sufrido quemaduras graves al incendiarse el sillón de su casa en la calle Trafalgar de Sant Feliu de Guíxols, en el Baix Empordà. Tiene quemaduras en prácticamente la mitad del cuerpo y ha sido trasladado al Hospital Vall d’Hebron en helicóptero.
Los Bombers de la Generalitat recibieron el aviso a las 07.30 horas y desplazaron hasta el lugar tres dotaciones. Rápidamente, se pudo extinguir el incendio, que solo afectó a un sillón. El hombre, con problemas de movilidad, había alertado previamente, a las 6.55 horas, al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) a través del aviso de teleasistencia. El SEM envió un helicóptero medicalizado y dos ambulancias.
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