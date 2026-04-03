Falsos rescates millonarios en el Everest: así funcionaba la red nepalí que intoxicaba alpinistas

El monte Everest, la cima más alta del mundo con sus 8.848 metros de altitud, hace años que se abonó al turismo de masas, como bien mostró el fotógrafo Nirmal Purja en 2019 con una imagen de una larga cola de alpinistas esperando para coronar el techo del mundo. Hasta 722 visitantes llegaron a la cima del Everest en 2025. Un lucrativo negocio para el Nepal, donde la policía acaba de destapar una red de falsos rescates que habría estafado cerca de 20 millones de dólares a varias aseguradoras internacionales.

Varios ciudadanos españoles se encuentran entre las víctimas de la trama, que operaba falsificando documentos médicos y facturas de evacuación en nombre de turistas extranjeros, como a G.A.L., por quien un hospital reclamó 1.945 dólares y un servicio de helicópteros otros 6.200 dólares en noviembre de 2025. Entre 2022 y 2025, los investigadores identificaron a 4.782 pacientes extranjeros tratados en los hospitales implicados. De estos, 171 casos fueron confirmados como falsos rescates, tal como informa el diario local The Kathmandu Post. Por el momento, hay 32 procesados y diez arrestos por crimen organizado.

Cómo funcionaba la trama

La falta de oxígeno a partir de los 2.500 metros, especialmente si no se está preparado para ello, suele provocar mal de altura; malestar general que se puede traducir en dolores de cabeza, náuseas, fatiga y mareos. Más si cabe tras largas y exigentes rutas como la que llega al campo base del Everest, a 5.364 metros, tras una semana o dos de excursión. Para aliviar el mal de altura es importante descender gradualmente a una menor altitud, descansar e hidratarse.

De acuerdo con la investigación de la policía, la red nepalí utilizaba dos métodos principales para realizar los falsos rescates. El primero, más sencillo, consistía en persuadir a los fatigados alpinistas que no querían continuar de que, si fingían que estaban enfermos, les vendría a rescatar un helicóptero.

Intoxicaciones con bicarbonato

El segundo método, más elaborado, incluía hasta intoxicaciones. Algunos guías aterrorizaban a los alpinistas justo cuando empezaban a experimentar síntomas de mal de altura, convenciéndoles de que corrían riesgo de morir y que debían ser evacuados inmediatamente. Los investigadores incluso han descubierto que provocaban o simulaban estos síntomas para forzar las evacuaciones, suministrándoles bicarbonato sódico, administrándoles levadura en polvo en la comida sin que lo supieran o haciéndoles ingerir dosis excesivas de agua para inducir malestar físico inmediato.

Una vez solicitado el rescate, empezaba una compleja trama con muchos implicados. Una vez iniciada la evacuación, la manipulación financiera permitía que un solo helicóptero con varios pasajeros fuera facturado individualmente a cada aseguradora a precio de chárter completo, multiplicando los ingresos de una operación de 4.000 dólares hasta los 12.000 dólares

El fraude médico incluía el pago de comisiones del 25% a las agencias por parte de los hospitales, donde se emitían informes con firmas digitales de médicos que nunca trataron a los pacientes.

En varios casos documentados, turistas registrados "en estado crítico" fueron vistos socializando en las cafeterías de los centros médicos mientras se tramitaban sus cobros. Entre 2022 y 2025, las autoridades identificaron 4.782 pacientes extranjeros en los centros implicados y confirmaron al menos 171 rescates falsos.

El Kathmandu Post explica el caso de un auxiliar administrativo del Hospital Shreedhi que admitió haber facilitado su propio informe de rayos X para usarlo como caso de tratamiento de excursionistas extranjeros con el fin de reclamar al seguro.

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Solo el Hospital Era International de Katmandú recibió depósitos de más de 15,8 millones de dólares vinculados a estas actividades, lo que según la Junta de Turismo de Nepal plantea una amenaza sistémica para un sector que depende de la confianza internacional.