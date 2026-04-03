Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IICarme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaTráfico Semana SantaJosep Piera
instagramlinkedin

Suceso

Cae en Dolores un clan familiar que vendía cocaína tras dejar al nieto en el colegio

La Guardia Civil descubrió también en la vivienda un cultivo de marihuana con 80 plantas vigilado permanentemente

Cocaína intervenida en la operación.

Cocaína intervenida en la operación. / GUARDIA CIVIL

Sara Rodríguez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil, en el marco de la operación Transporter Crex, ha desarticulado un punto de distribución familiar de cocaína y desmantelado una plantación de cannabis indoor ubicada en una vivienda de Dolores.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de Santa Pola recibió información anónima que alertaba de que una mujer podría estar dedicándose a la venta de drogas, concretamente cocaína, en distintos puntos del municipio. Según estas informaciones, incluso utilizaba un polígono industrial para realizar las transacciones.

Los agentes con la plantas de marihuana que tenía la familia en la vivienda.

Los agentes con la plantas de marihuana que tenía la familia en la vivienda. / GUARDIA CIVIL

Los agentes lograron identificar a la principal investigada, una mujer de 48 años cuyo modus operandi consistía en iniciar su actividad tras acompañar a su nieto al colegio. Posteriormente, se desplazaba a diferentes localidades de la provincia de Alicante para reunirse con compradores previamente concertados. Las vigilancias de los agentes permitieron confirmar estos hechos, detectándose múltiples ventas de droga en Santa Pola, La Marina, Elche, San Isidro y Crevillente.

Durante la investigación, los agentes también observaron que de la vivienda de los investigados, situada en Dolores, emanaba un fuerte olor a marihuana. Asimismo, comprobaron que los moradores mantenían medidas de seguridad, permaneciendo siempre una persona en el interior del inmueble para vigilar la plantación, las sustancias estupefacientes y la infraestructura utilizada.

Registro de la vivienda

El pasado 23 de febrero, una vez acreditados los hechos delictivos, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda. Como resultado, se intervinieron 330 gramos de cocaína en roca, una plantación indoor con 80 plantas de marihuana en fase de secado, 451 gramos de cogollos de marihuana, 14 gramos de hachís y varias dosis de cocaína preparadas para su venta.

Restos de droga.

Restos de droga. / GUARDIA CIVIL

La operación se saldó con la detención de cuatro miembros de un mismo clan familiar, de entre 19 y 48 años, todos residentes en Dolores. Se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, así como un delito de defraudación de fluido eléctrico por un enganche ilegal al suministro de luz utilizado en la plantación.

Noticias relacionadas

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  7. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Siete heridos al desprenderse el techo de un hotel en Benidorm

Siete heridos al desprenderse el techo de un hotel en Benidorm

Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Muere un vecino de Puig-reig al incendiarse su vivienda

Muere un vecino de Puig-reig al incendiarse su vivienda

Muere en un incendio en Asturias una mujer que "okupaba" una antigua casa familiar

Muere en un incendio en Asturias una mujer que "okupaba" una antigua casa familiar

Los Bombers trabajan en dos incendios forestales, uno en Capafonts (Tarragona) y otro en Montargull (Lleida)

Los Bombers trabajan en dos incendios forestales, uno en Capafonts (Tarragona) y otro en Montargull (Lleida)

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 en unas pistas deportivas de Almería

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 en unas pistas deportivas de Almería

Una rave reúne a unas 100 personas y 80 vehículos en una finca del macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà

Una rave reúne a unas 100 personas y 80 vehículos en una finca del macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà