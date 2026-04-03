Cae en Dolores un clan familiar que vendía cocaína tras dejar al nieto en el colegio

La Guardia Civil, en el marco de la operación Transporter Crex, ha desarticulado un punto de distribución familiar de cocaína y desmantelado una plantación de cannabis indoor ubicada en una vivienda de Dolores.

Las investigaciones se iniciaron el pasado mes de febrero, cuando el Área de Investigación del Puesto Principal de Santa Pola recibió información anónima que alertaba de que una mujer podría estar dedicándose a la venta de drogas, concretamente cocaína, en distintos puntos del municipio. Según estas informaciones, incluso utilizaba un polígono industrial para realizar las transacciones.

Los agentes con la plantas de marihuana que tenía la familia en la vivienda. / GUARDIA CIVIL

Los agentes lograron identificar a la principal investigada, una mujer de 48 años cuyo modus operandi consistía en iniciar su actividad tras acompañar a su nieto al colegio. Posteriormente, se desplazaba a diferentes localidades de la provincia de Alicante para reunirse con compradores previamente concertados. Las vigilancias de los agentes permitieron confirmar estos hechos, detectándose múltiples ventas de droga en Santa Pola, La Marina, Elche, San Isidro y Crevillente.

Durante la investigación, los agentes también observaron que de la vivienda de los investigados, situada en Dolores, emanaba un fuerte olor a marihuana. Asimismo, comprobaron que los moradores mantenían medidas de seguridad, permaneciendo siempre una persona en el interior del inmueble para vigilar la plantación, las sustancias estupefacientes y la infraestructura utilizada.

Registro de la vivienda

El pasado 23 de febrero, una vez acreditados los hechos delictivos, se llevó a cabo la entrada y registro en la vivienda. Como resultado, se intervinieron 330 gramos de cocaína en roca, una plantación indoor con 80 plantas de marihuana en fase de secado, 451 gramos de cogollos de marihuana, 14 gramos de hachís y varias dosis de cocaína preparadas para su venta.

Restos de droga. / GUARDIA CIVIL

La operación se saldó con la detención de cuatro miembros de un mismo clan familiar, de entre 19 y 48 años, todos residentes en Dolores. Se les imputan presuntos delitos contra la salud pública por cultivo y tráfico de drogas, así como un delito de defraudación de fluido eléctrico por un enganche ilegal al suministro de luz utilizado en la plantación.

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Los detenidos fueron puestos a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orihuela, que decretó su puesta en libertad con medidas cautelares a la espera de juicio.