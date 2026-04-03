Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
IránArtemis IIAP-7Carme CanetRosalía conciertosAntonio CorgosBon PastorBarcelonaJosep Piera
instagramlinkedin

Investigación

Detenido un hombre de 45 años por la muerte de su pareja en Vizcaya

La Ertzaintza investiga como violencia de género el crimen, ocurrido una vivienda de la localidad de Basauri

Agentes de la Ertzaintza, en una imagen de archivo.

Agentes de la Ertzaintza, en una imagen de archivo. / EFE

EFE

Bilbao
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ertzaintza ha detenido este viernes a un hombre de 45 años por su presunta implicación en la muerte violenta de su pareja, una mujer de 44 años, que se produjo este miércoles en una vivienda de la localidad vizcaína de Basauri, en un caso que se investiga como violencia de género.

Según ha informado el Departamento vasco de Seguridad, una mujer de 44 años falleció este miércoles por la mañana en una vivienda de Basauri (Vizcaya), tras haber sufrido, al parecer, "una supuesta indisposición", y después de todos los intentos "infructuosos" por salvar su vida de los servicios sanitarios desplazados al lugar.

Tras el análisis forense realizado en las horas posteriores para esclarecer las causas del fallecimiento se determinó que pudiera tratarse de una muerte violenta.

La Ertzaintza inició entonces una investigación en relación a este suceso, y como resultado de la misma, durante la mañana de este viernes, se ha procedido a la detención de la pareja de la víctima, un hombre de 45 años, acusado de un presunto delito de homicidio en el ámbito de la violencia de género.

Noticias relacionadas

El detenido tenía antecedentes previos por violencia de género, si bien desde el Departamento de Seguridad no se ha confirmado si se trataba de episodios en los que estuviera involucrada la mujer fallecida.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Identificados varios españoles entre las víctimas de una red nepalí de falsos rescates millonarios
  2. Meritxell Batet: “Durante dos años no he podido ver las sesiones de control. Me dolía demasiado”
  3. Tania García, educadora, sobre las consecuencias de dormir con tus hijos: 'El cerebro infantil obtiene todo lo que necesita”
  4. Yara, oficial de primera en obras con 25 años: 'Quiero llegar a un montón de chicas y que se den cuenta de que este oficio también es nuestro
  5. El Gobierno construirá una planta solar en el corazón del gran cementerio nuclear de España
  6. Guerra en Irán, última hora en directo: EEUU rescata 'sano y salvo' al segundo piloto del caza derribado en Irán
  7. Sánchez pospone el comité federal del PSOE para después de las andaluzas sin previsión de primarias municipales
  8. La alta velocidad registra una nueva cifra récord de viajeros al calor de los billetes baratos

Siete heridos al desprenderse el techo del comedor de un hotel de Benidorm

Siete heridos al desprenderse el techo del comedor de un hotel de Benidorm

Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Detenido en Bon Pastor por matar con un cuchillo a un ladrón que intentó robarle

Muere un vecino de Puig-reig al incendiarse su vivienda

Muere un vecino de Puig-reig al incendiarse su vivienda

Muere en un incendio en Asturias una mujer que "okupaba" una antigua casa familiar

Muere en un incendio en Asturias una mujer que "okupaba" una antigua casa familiar

Los Bombers trabajan en dos incendios forestales, uno en Capafonts (Tarragona) y otro en Montargull (Lleida)

Los Bombers trabajan en dos incendios forestales, uno en Capafonts (Tarragona) y otro en Montargull (Lleida)

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 en unas pistas deportivas de Almería

Un menor de 12 años apuñala a otro de 13 en unas pistas deportivas de Almería

Una rave reúne a unas 100 personas y 80 vehículos en una finca del macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà

Una rave reúne a unas 100 personas y 80 vehículos en una finca del macizo de Les Gavarres, en el Baix Empordà