Terror por 15 euros en Leganés: cinco detenidos por una brutal paliza y el secuestro de un hombre en un piso

Semidesnudo, rodeado por sus agresores, golpeado una y otra vez y sometido a un castigo humillante que quedó grabado en vídeo. Así fue el infierno que sufrió un hombre en una vivienda de Leganés, donde, según la Policía Nacional, permaneció retenido en "una situación de absoluta indefensión" por otras cinco personas mientras recibía insultos, amenazas y vejaciones.

En las imágenes, difundidas a través de una aplicación de mensajería, se ve incluso cómo uno de los atacantes le tira de la camiseta a la altura del cuello hasta dificultarle la respiración y cómo llegan a acercarle un cuchillo al cuello, poniendo en riesgo su vida. Todo ello por una deuda de apenas 15 euros.

Fue una tercera persona, ajena a los hechos, quien puso a la policía sobre la pista de lo ocurrido. El pasado 15 de febrero, un hombre acudió a comisaría en posesión del vídeo, que le había llegado al móvil, alertando de la crueldad extrema ejercida contra la víctima. Investigando la grabación, los agentes lograron identificar tanto la vivienda donde se había producido la agresión como la identidad de los presuntos responsables de la misma.

Las cosas se enturbiaron todavía más el 10 de marzo. Mientras patrullaban por la ciudad, unos agentes fueron requeridos por otro hombre que apareció ensangrentado y asegurando que acababa de ser atacado en el mismo domicilio. Según relató, había sido invitado por unos conocidos a la vivienda y, al intentar mediar en una discusión entre dos hombres y una mujer, comenzó a recibir golpes hasta partirle la nariz.

Tan solo un día después, la Policía Nacional puso en marcha un operativo para localizar a los implicados. La operación se cerró en apenas 48 horas con la identificación y detención, en las inmediaciones del piso investigado, de cuatro varones y una mujer.

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Los cinco fueron arrestados como presuntos autores de delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal y amenazas graves. Además, a uno de los detenidos le constaba en vigor una orden de alejamiento respecto a su pareja, por lo que también se le atribuye un delito de quebrantamiento de condena.