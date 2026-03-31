Preocupación en Nestlé por las 12 toneladas de chocolates KitKat robadas: "Nos estamos asociando con la policía"

El gigante alimentario suizo Nestlé confirmó este domingo el robo de un enorme cargamento de barras de chocolate KitKat. Un camión que transportaba "413.793 unidades de su nueva gama" desapareció mientras viajaba entre centros de producción y distribución, con un peso de 12 toneladas.

La empresa advirtió que esto podría provocar escasez en las tiendas justo antes de Semana Santa, una festividad en la que el chocolate es el gran protagonista en muchos países de Europa y lamentó que los consumidores "podrían tener dificultades para encontrar sus chocolates favoritos antes de Pascua". La empresa ya tiró de humor este domingo al afirmar que aunque "siempre animamos a la gente a tomarse un descanso con KitKat", en este caso "se tomaron el mensaje demasiado literal y se han 'tomado un descanso' con más de 12 toneladas de nuestro chocolate".

Sin rastro del camión

El camión robado había salido del centro de Italia y se dirigía a Polonia, con la misión de distribuir las barras en países a lo largo del trayecto. KitKat no especificó dónde desapareció exactamente la mercancía, pero ha confirmado este martes que el vehículo y su contenido siguen sin aparecer.

Hasta ahora se sabía que "las investigaciones continúan en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro", pero este martes han explicado en la red social 'X' que "nos estamos asociando con la policía y nuestros colaboradores para localizar esos KitKats desaparecidos":

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KitKat advirtió que las barras de chocolate robadas "podrían entrar en canales de venta no oficiales en los mercados europeos". Y señaló que es posible rastrear los productos robados escaneando los códigos de lote únicos que se encuentran en cada barra. "Si se encuentra una coincidencia, el sistema proporcionará instrucciones claras sobre cómo alertar a KitKat, que luego compartirá las pruebas de forma adecuada", indicó.