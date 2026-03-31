Detenidos dos 'teloneros' por marcar camiones para robar en la AP7 en Tarragona

Dentro del patrullaje que los Mossos d'Esquadra hacen por el dispositivo Kanpai Pista para acabar con los multirreincidentes que operan en las vías rápidas catalanas, este lunes por la noche detuvieron a dos hombres, de 26 y 30 años, por presuntamente robar en un camión con el método de los teloneros. Los detenidos están acusados de robo hurto de uso de vehículo, atentado a los agentes de la autoridad y resistencia. Además, al hombre de 30 años y conductor del vehículo le detuvieron por circular de forma temeraria cuando intentaba escapar.

Una patrulla policial recibió información sobre un vehículo de gama alta rondando la zona de estacionamiento de camiones en el área de servicio del Mèdol en Tarragona. Los ocupantes del coche habían ido hacia varios camiones y habían hecho cortes en la lona para comprobar la carga.

Mientras los agentes realizaba comprobaciones con los camiones estacionados y comunicaban el hecho al resto de patrullas, apareció el vehículo sospechoso. El conductor al ver a los Mossos huyó a gran velocidad por la AP7 en sentido sur.

Rápidamente los mossos salieron detrás del vehículo y comunicaron al resto de dotaciones los datos del vehículo y la dirección para coordinar un dispositivo policial que permitiera interceptarlo. El coche de los sospechosos circuló a gran velocidad, hizo maniobras que ponían en ricos al resto de usuarios como zigzags y cambios de dirección e, incluso, provocó rozamientos con otros vehículos y un empotramiento con un camión.

Gracias a la coordinación policial los mossos pudieron detener el vehículo a la altura de El Vendrell. Del interior salieron cuatro hombres vestidos de oscuro que huyeron corriendo en varias direcciones. Los agentes interceptaron y detuvieron al conductor y a un segundo hombre, quienes intentaron agredir a los policías. Pese al dispositivo de búsqueda, no localizaron a los otros dos hombres implicados.

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El vehículo utilizado por los detenidos constaba sustraído desde el domingo en Lloret de Mar. En el registro del coche se localizaron utensilios para cometer robos con el método de los 'teloneros'. Los dos detenidos, que acumulan una treintena de antecedentes, pasarán en las próximas horas a disposición del juzgante de instrucción en funciones de guardia de El Vendrell.