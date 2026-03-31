Detenidos por robar maquinaria valorada en 44.000 euros y un camión de una empresa de Barcelona

Para conseguir sus herramientas de trabajo los ladrones no suelen ir a ferreterías ni grandes almacenes. Al tratarse de maquinaria especializada deben buscar este material en empresas concretas, aunque más allá de comprarlas también pueden sustraerlas, que para eso son profesionales del robo.

Es lo que se encontraron los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Investigación de la comisaría de Sant Martí que indagaron el robo de máquinas de soldadura y amoladoras por valor de 44.000 euros así como un camión de una empresa del barrio barcelonés de La Verneda i la Pau. El pasado 25 de marzo los agentes detuvieron a dos hombres en los municipios de Olivella y Cubelles como presuntos autores de este robo con fuerza en la empresa.

En la operación de entrada y registro de sus viviendas también participaron efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC). Los Mossos buscaban a tres sospechosos que habían entrado en esta empresa de maquinaria y se habrían llevado el material en un camión, que también fue recuperado.

Además de las detenciones, los agentes encontraron un almacén con parte de la mercancía sustraída mientras que en los registros descubrieron once teléfonos móviles, dos inhibidores, dos credenciales falsas del Cuerpo Nacional de Policía, dinero y otros objetos de interés para la investigación.

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Los Mossos recuerdan que las herramientas sustraídas pueden usarse en otros robos con fuerza especializados, como los que requieren hacer agujeros en la pared. Los sospechosos, de 45 y 47 años, tienen 34 y 17 antecedentes policiales respectivamente. Pasaron a disposición judicial el día 27 de marzo.