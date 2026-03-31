Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Elecciones AndalucíaRosalíaEdmundo BalBarcelonaIránMigrañaPrecio electricidadBebé Vall d'HebrónLeucemiaPsoriasis
instagramlinkedin

Sucesos

Detenidos dos atracadores en Tarragona por robar a punta de pistola en una joyería en Vila-real

Se llevaron joyas de oro, plata y diamantes con un valor de más de 67.000 euros además de 4.500 euros en efectivo

Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar

Imagen de uno de los detenidos por la Policía

Imagen de uno de los detenidos por la Policía / Policía

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Policía Nacional han detenido en Tarragona a dos sospechosos de atracar una joyería de Vila-real a punta de pistola. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio cuando los dos ladrones se desplazaron desde Tarragona a Vila-real para cometer el delito.

Ambos ladrones irrumpieron en el establecimiento amenazando a las dependientas y obligándolas a abrir la caja fuerte, haciéndose con un alijo de joyas de oro, plata y diamantes con un valor de más de 67.000 euros y 4.500 euros en efectivo.

Los agentes lograron identificar el vehículo utilizado gracias a la participación ciudadana. En el interior del vehículo se encontraron multitud de etiquetas de la joyería asaltada. A partir de ahí se estrechó el cerco sobre los sospechosos, que mantenían un perfil bajo para evitar ser descubiertos.

A uno de ellos se le arrestó en septiembre pasado en Tarragona mientras que al otro, que se encontraba huido en la localidad de Castellón, se le detuvo hace unos días cuando regresó a la residencia de unos familiares.

Noticias relacionadas

Según la Policía se trata de dos históricos atracadores con un alto grado de profesionalidad y un amplio historial delictivo. Por eso, están acusados de robo con violencia y permanecen en prisión provisional por orden judicial.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La oportunidad de España: reconvertir el 'sol y playa' en 'sol y oficinas' tras la crisis en el Golfo Pérsico
  2. La remodelación del Gobierno entorpece el plan de Moncloa para relevar a Ángel Escribano de Indra
  3. El cardiólogo Aurelio Rojas destaca los beneficios del magnesio: 'Ayuda a ganar músculo y mejorar el rendimiento físico
  4. El intestino, origen de enfermedades como la psoriasis y la esclerosis múltiple
  5. El cáncer de colon será el tumor más diagnosticado en España en 2026, con más de 44.000 nuevos casos
  6. La nueva atracción turística de Barcelona es una tienda del Paseo de Gràcia
  7. Viladecans será el sexto municipio metropolitano en sumarse al veto de Barcelona a los pisos turísticos en 2028
  8. Una declaración de la renta cada vez más compleja

Detenidos dos atracadores en Tarragona por robar a punta de pistola en una joyería en Vila-real

Detenidos dos atracadores en Tarragona por robar a punta de pistola en una joyería en Vila-real

Crisis ferroviaria tras el accidente de tren en Adamuz, en directo | Las cajas negras de los trenes revelan que entre el descarrilamiento y choque pasaron 15 segundos

Caso del Jefe de Estupefacientes de Valladolid: no hay constancia de la droga que quemó en Cogersa

Caso del Jefe de Estupefacientes de Valladolid: no hay constancia de la droga que quemó en Cogersa

Condenada una menor de Cartagena por inventarse que su profesor de Biología la agredía sexualmente

Condenada una menor de Cartagena por inventarse que su profesor de Biología la agredía sexualmente

Una multa de 1.000 euros por un reto viral: advierten a una joven que invadió las vías por un vídeo en TikTok

Una multa de 1.000 euros por un reto viral: advierten a una joven que invadió las vías por un vídeo en TikTok

El productor que agredió sexualmente a Jedet en Zaragoza recurre la condena por "fabulación" de la actriz

El productor que agredió sexualmente a Jedet en Zaragoza recurre la condena por "fabulación" de la actriz

Un bebé de 5 meses, hospitalizado en Alicante tras ser atacado por un perro en Murcia: le mordió en la cabeza

Un bebé de 5 meses, hospitalizado en Alicante tras ser atacado por un perro en Murcia: le mordió en la cabeza

Se entrega un hombre acusado de maltrato y atrincherado en una casa de Alicante

Se entrega un hombre acusado de maltrato y atrincherado en una casa de Alicante