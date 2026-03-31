Sucesos
Detenidos dos atracadores en Tarragona por robar a punta de pistola en una joyería en Vila-real
Se llevaron joyas de oro, plata y diamantes con un valor de más de 67.000 euros además de 4.500 euros en efectivo
Dos jóvenes atracan un banco a punta de pistola y toman rehenes en el centro de San Pedro del Pinatar
La Policía Nacional han detenido en Tarragona a dos sospechosos de atracar una joyería de Vila-real a punta de pistola. Los hechos ocurrieron el pasado 26 de julio cuando los dos ladrones se desplazaron desde Tarragona a Vila-real para cometer el delito.
Ambos ladrones irrumpieron en el establecimiento amenazando a las dependientas y obligándolas a abrir la caja fuerte, haciéndose con un alijo de joyas de oro, plata y diamantes con un valor de más de 67.000 euros y 4.500 euros en efectivo.
Los agentes lograron identificar el vehículo utilizado gracias a la participación ciudadana. En el interior del vehículo se encontraron multitud de etiquetas de la joyería asaltada. A partir de ahí se estrechó el cerco sobre los sospechosos, que mantenían un perfil bajo para evitar ser descubiertos.
A uno de ellos se le arrestó en septiembre pasado en Tarragona mientras que al otro, que se encontraba huido en la localidad de Castellón, se le detuvo hace unos días cuando regresó a la residencia de unos familiares.
Según la Policía se trata de dos históricos atracadores con un alto grado de profesionalidad y un amplio historial delictivo. Por eso, están acusados de robo con violencia y permanecen en prisión provisional por orden judicial.
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