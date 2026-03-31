Caso del Jefe de Estupefacientes de Valladolid: no hay constancia de la droga que quemó en Cogersa

No hay constancia de los 55 kilos de droga supuestamente quemados en Cogersa el 24 de julio de 2025. Ese día, el jefe de Estupefacientes de Valladolid, el inspector jefe Luis Fernández (detenido el pasado diciembre por sustraer droga incautada por la Policía Nacional para venderla a través de su grupo de narcotraficantes), se dirigió a Serín con otros dos agentes, que llevaban poco tiempo en la unidad antidroga, y quemó supuestamente 55 kilos de cocaína aprehendidos en la "operación Churruca". Un tiempo después, un responsable de Cogersa llamó a Fernández para preguntarle dónde estaba el acta de la incineración, ya que el rastro oficial de la droga se había esfumado.

Hay constancia de la llamada realizada por el responsable de Cogersa por las grabaciones que Asuntos Internos realizó al inspector jefe, del que sospechaban que no era trigo limpio. La droga supuestamente quemada en Cogersa fue encontrada luego en el domicilio de una narcotraficante del grupo de Fernández.

Luis Fernández habría manipulado diversas actas, datándolas en lugares donde no había estado, incluso firmándolas a compañeros, a quienes decía que no se preocuparan, según publica "El País". Todo indica que era la forma de disimular la sustracción de droga incautada por los agentes, para luego devolverla al circuito ilegal. De ahí sacaba para su alto tren de vida, con coches de alta gama y varios domicilios.

La droga de la "operación Churruca" fue aprehendida en mayo de 2025 a unos mercheros que transportaban la droga desde Galicia hasta Valladolid. Luis Fernández fue presentado en ese momento como uno de los principales artífices de la investigación.

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En Cogersa indican que el asunto está subiudice, por lo que no pueden hacer ninguna declaración sobre el asunto.