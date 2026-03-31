Cae en Canarias un líder del clan Casalesi por blanqueo de capitales

La Policía Nacional, en una investigación conjunta con los Carabinieri y el Servicio de Operaciones Especiales (ROS, por sus siglas en italiano), han desarticulado una presunta organización criminal vinculada a la facción Zagaria del clan Casalesi, un histórico grupo de la Camorra napolitana. Las redes de la mafia italiana llegaron hasta Tenerife, donde los agentes arrestaron al empresario Filippo Capaldo, sobrino del jefe del clan, Michele Zagaria. Capaldo se mudó en 2019 a la Isla, donde supuestamente gestionaba una empresa inmobiliaria.

La investigación, coordinada por la Fiscalía de Nápoles, ha permitido desarticular la facción Zagaria y detener a 23 personas, de las que 19 han sido enviadas a prisión provisional y cuatro se hallan bajo arresto domiciliario. Los implicados están acusados, en distintos grados, de los presuntos delitos de asociación mafiosa (aquí, organización criminal), extorsión, violencia, amenazas, blanqueo de capitales, tráfico de drogas y posesión de armas. Los agentes –afirmaron, ayer, en una rueda de prensa a los medios italianos– incautaron bienes y activos por valor de 40 millones de euros. En Tenerife y Dubái –sospecha la Fiscalía– acababa gran parte del dinero de las actividades del clan.

La intervención fue desvelada ayer a los medios de comunicación en Italia. En la rueda de prensa se reveló que otros de los arrestados fueron Carmine y Antonio Zagaria, hermanos del antiguo líder del grupo, Michele Zagaria. Zagaria fue encarcelado en 2011, después de estar 16 años fugado de la Justicia. Entonces fue encontrado en un refugio subterráneo, construido en su propia casa, debajo de cinco metros de cemento armado en Casapesenna, en la zona de Caserta.

Los Carabinieri incautan bienes y activos por valor de 40 millones de euros y detienen a 23 personas

Filippo Capaldo gestionaba una inmobiliaria en la Isla, de la que consta como administrador único desde 2022. El Grupo de Fugitivos de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Tenerife fue el responsable de la captura.

Las autoridades ponen sobre la mesa que a algunos de estos grupos delictivos les resulta atractivo invertir y crear sociedades mercantiles en Canarias para beneficiarse del régimen fiscal. Pero no solo por eso eligen Tenerife: los ciudadanos italianos tienen grandes posibilidades de pasar desapercibidos en la Isla, donde se han convertido en la última década en la segunda comunidad extranjera más numerosa.

El historial de los Zagaria no es novedoso. Uno de los negocios de la organización consistió en la distribución de productos alimenticios en decenas de supermercados por la zona de Caserta. Pero, además, también controlaban tiendas, constructoras, empresas de servicios u otras sociedades mercantiles. La Fiscalía sospechaba que era en esas actividades donde reinvertían el dinero ilícito, publicó el medio Cronachedi en agosto.

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Tras esa operación los agentes siguieron el flujo monetario. «Seguimos el rastro del dinero para encontrar el corazón de la organización mafiosa, y en este caso lo hemos encontrado», dijo ayer el coronel Paolo Vincenzoni, subcomandante del ROS, recoge La Repubblica. Gran parte de los ingresos llegaba presuntamente de las extorsiones y las comisiones. La organización exigía una comisión por la venta de terrenos en Caserta que oscilaba entre los 15.000 y 125.000 euros según la propiedad, explica el medio italiano, que asegura que también contaban con la complicidad de políticos locales para, a través de una empresa de gestión de residuos, introducir droga en la región de Campania.