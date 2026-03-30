Golpe a la expansión de la mafia turca en Catalunya: 21 detenidos por tráfico de armas y drogas

Los Mossos d'Esquadra y Policía Nacional, en coordinación con Europol, han desarticulado una banda que presuntamente traficaba con armas y drogas desde Turquía a Catalunya y otras partes de España. Hay 21 detenidos en localidades catalanas, de Andalucía, como Málaga, y Bulgaria, además de investigados en Grecia. Los agentes vinculan a este grupo organizado con la mafia turca.

La investigación se inició a raíz de la detección de armas de fuego introducidas ilegalmente desde Turquía por grupos criminales locales en Catalunya que las usaban para amenazar, extorsionar y ajustes de cuentas. Los Mossos detectaron un aumento de los incidentes con armas de fuego.

Los agentes remarcan que la red se dedicaba principalmente al tráfico de armas de fuego y de drogas, así como al blanqueo de capitales. La banda tenía una actividad delictiva en varios países, como Bulgaria y Grecia, gracias a una infraestructura económica y logística robusta. En la operación se intervinieron siete pistolas semiautomáticas, un arma de guerra, silenciadores y supresores de sonido, y se decomisaron 587,56 kg de marihuana y 76,54 kg de hachís con un valor en el mercado ilícito de 4.400.000 euros.

Los Mossos indican que esta banda de la mafia turca se encontraba en pleno proceso de expansión y consolidación de células estables tanto en Catalunya como en otras partes de España. El pasado 23 de marzo se hicieron entradas y registros con 21 detenidos. Entre los tres arrestados en Sofía se encuentra el principal líder de la red, mientras que el resto—14 personas—fueron detenidas en los municipios de Teià, Barcelona, Mataró, Sabadell, Tordera y Lloret de Mar, y cuatro más en Málaga.

El principal líder de la organización, que está considerado por Europol como un High Value Target (Objetivo de Alto Valor), coordinaba la adquisición y el transporte de armas hacia España, mientras supervisaba la compra y distribución de drogas a otros países como Grecia y Bulgaria. Junto con su detención, el operativo permitió desactivar esta organización con el arresto y neutralización de miembros clave de esta trama criminal con alta capacidad económica y logística y con conexiones con varios países europeos.

El entramado desarticulado se dedicaba principalmente al tráfico de armas de fuego, al tráfico de sustancias estupefacientes y al blanqueo de capitales, manteniendo la actividad delictiva en varios países gracias a una infraestructura económica y logística robusta, según la policía. Además, remarcan que la banda actuaba mediante "células territoriales especializadas, interconectadas y capaces de mantener una actividad delictiva de manera sostenida, lo que refuerza su intención de asentarse de manera estable en España".

Tráfico de armas desde Europa del Este

La investigación comenzó en marzo de 2025, cuando los Mossos detectaron armas de fuego introducidas ilegalmente desde Turquía y distribuidas a grupos criminales locales en Catalunya, en un contexto de aumento de incidentes relacionados con violencia armada. Este primer indicio permitió identificar una estructura criminal especializada en la introducción, almacenamiento y distribución de armamento en el territorio.

La investigación ha revelado que las armas se compraban en los Balcanes Occidentales y en Turquía y se introducían en Europa en vehículos y camiones equipados con compartimentos ocultos. Las armas circulaban dentro de grupos criminales y se utilizaban como moneda de intercambio en operaciones de drogas, principalmente marihuana. La disponibilidad constante de armamento aumentaba la capacidad de fuego de las organizaciones criminales y contribuía al aumento de la violencia, destacan los Mossos.

Detenidos por Mossos y Policía Nacional en la operación contra la mafia turca / Policía

La organización utilizaba armas híbridas, conocidas con el nombre de "Frankenstein", que son completamente funcionales, y combinan componentes originales con estructuras metálicas fabricadas artesanalmente. Estas armas, de bajo costo y alta operatividad, facilitan su distribución ilícita a escala europea.

Desde el mes de mayo, la investigación se ha llevado a cabo en coordinación con Europol, lo que ha permitido sincronizar esfuerzos con otros países europeos afectados por las actividades criminales de esta organización.

Toneladas de marihuana

Los agentes han descubierto que la banda tenía infraestructura para adquirir grandes cantidades de marihuana en Catalunya y Málaga y exportarla hacia Turquía, utilizando rutas terrestres y marítimas a través de Europa. En este sentido, calculan que los detenidos tenían una capacidad para transportar una tonelada y media de marihuana al mes hacia Turquía y Grecia.

Gracias a la coordinación policial y con Europol, se ha podido desarrollar elementos para contrarrestar la movilidad internacional de los investigados y las medidas de contravigilancia, identidades falsas, vehículos a nombre de terceros y una movilidad constante para dificultar la acción policial.

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Algunos miembros del grupo detenidos cuentan con antecedentes por delitos de sangre en Turquía, lo que refuerza su perfil altamente violento y la peligrosidad operativa de la organización, según los Mossos. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en función de la información obtenida con los registros.