Detenido en Tortosa por acosar a menores con 1.376 llamadas ocultas, imágenes sexuales y 94 perfiles falsos

Los Mossos d'Esquadra detuvieron en Tortosa el pasado 23 de marzo a un hombre de 23 años acusado de cuatro delitos de acoso y uno de provocación sexual a menores. El sospechoso ya había sido arrestado en noviembre pasado por acosar sexualmente a varias mujeres. En total, los agentes constataron que hizo 1.376 llamadas desde números ocultos y envíos reiterados de imágenes sexuales a través de 94 perfiles falsos en las redes sociales.

La investigación comenzó en febrero de 2025, cuando una menor denunció que sufría un acoso continuado por parte de un desconocido, que le enviaba imágenes de carácter sexual y le hacía múltiples llamadas desde un número oculto.

Durante la investigación, la policía localizó a una segunda víctima que sufría el mismo tipo de acoso. Las primeras gestiones permitieron determinar que ambas víctimas habían recibido al menos 566 llamadas que por parte del sospechoso. Además, se geolocalizó la cuenta de un perfil de redes sociales desde el cual se enviaban imágenes de carácter sexual, vinculado al domicilio del presunto autor.

Las víctimas sufrieron un impacto psicológico relevante, con síntomas como ansiedad, insomnio y alteración de los hábitos cotidianos, hasta el punto de necesitar seguimiento médico.

La investigación policial culminó el 12 de noviembre de 2025 con una primera detención del sospechoso acusado de dos delitos continuados de acoso y otro de lesiones psicológicas. En el momento de la detención, la policía le intervino el teléfono móvil que presumiblemente utilizaba para este acoso y en el vaciado del dispositivo se confirmó que era el autor de las llamadas y de los envíos de imágenes de contenido sexual a las primeras víctimas.

En el dispositivo se localizaron imágenes de carácter sexual enviadas a las víctimas, un vídeo con contenido sexual explícito y registros de llamadas reiteradas. Además, el análisis del teléfono permitió identificar nuevas víctimas, también con un gran volumen de llamadas a sus teléfonos móviles. Los agentes contactaron con estas personas, que confirmaron haber sido acosadas mediante llamadas desde un número oculto y el envío de imágenes sexuales, con una afectación directa en su vida cotidiana.

Algunas víctimas llegaron a bloquear decenas de perfiles en las redes sociales, utilizados por el autor para continuar el acoso. En diversos casos, se detectó un patrón común en los perfiles: la misma imagen, el seguimiento de las mismas víctimas y el uso reiterado de cuentas. Entre las nuevas víctimas identificadas, al menos una era menor de edad.

El acoso se interrumpió en el momento de la detención y la intervención del teléfono, según Mossos. Sin embargo, hace unas semanas una de las víctimas denunció que había vuelto a sufrir acoso recibiendo imágenes sexuales a través de las redes sociales. Por eso, volvieron a detenerlo acusado de cuatro delitos de acoso y un delito de provocación sexual a una persona menor de edad.

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En total, las nuevas víctimas habrían recibido cientos de llamadas y bloqueado cerca de un centenar de perfiles utilizados por el autor. El detenido fue puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Tortosa el 24 de marzo de 2026.