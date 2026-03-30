El caso de la parricida de Coll de Nargó cierra la instrucción y queda pendiente de petición fiscal

El caso de la mujer que presuntamente mató a su hija de 6 años en Coll de Nargó está pendiente de la calificación del fiscal para poder ir a juicio. Cuando esto se produzca, el crimen será juzgado en la Audiencia de Lleida, presumiblemente por un jurado popular, y si es condenada por asesinato, podría afrontar una petición de pena de entre 20 años y prisión permanente revisable.

Todo apunta a que la causa de la muerte fue una ingesta de pastillas sedantes que la madre habría dado a la pequeña. Según publica el medio andorrano Altaveu, la mujer, de 47 años, reconoció los hechos, y dijo que ella quería morir y no tenía ganas de que su hija se quedara sola en este mundo. Ella también habría tomado las pastillas para suicidarse, pero no en dosis suficientes.

La acusada, vecina de Sant Julià de Lòria, en Andorra, fue detenida el sábado día 9 de noviembre de 2024 en Coll de Nargó, después de que la desaparición de ella y de su hija de 6 años fuera denunciada el viernes por familiares en Andorra, y las autoridades andorranas alertaran de que se trataba de una “desaparición de riesgo” porque la mujer podría estar en un mal momento psicológico. Efectivamente, poco después de detener a la madre, fue localizada la menor ya sin vida en un torrente próximo a una granja abandonada de Coll de Nargó. Habían salido de casa el jueves día 7 de noviembre, y ya no se volvió a saber nada de ellas hasta que la responsable de un hotel de Coll de Nargó avisó a los Mossos de la presencia de la mujer, tal como informó Regió7 en su momento.

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Desde el momento de la detención, el juzgado de guardia de la Seu d’Urgell acordó la prisión provisional comunicada y sin fianza para la madre, que fue ingresada en la prisión de Ponent.