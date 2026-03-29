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Roban obras de Renoir, Matisse y Cèzanne de una importante colección privada en Italia: valoradas en millones de euros

Pertenecían a la Fundación Magnani Rocca, una de las instituciones artísticas más importantes de Europa: cuenta con obras de Monet, Renoir o Goya

Policía italiana en una imagen de archivo

Policía italiana en una imagen de archivo / Matteo Losito

EFE

EFE

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Tres cuadros de los artistas impresionistas Matisse, Cèzanne y Renoir fueron robados de la colección de la Fundación Magnani Rocca, una de las más importantes de Italia, en la localidad de Mamiano di Traversetolo, en la provincia de Parma.

La banda que realizó el robo, que se produjo durante la noche del 22 al 23 de marzo pero que ha trascendido este domingo, se llevó las obras "Los peces" de Renoir, "Odalisca en una terraza" de Matisse y "Naturaleza muerta y con cerezas" de Cézanne.

Encapuchados en un robo meticulosamente preparado

Los Carabineros de Parma están investigando el caso, junto con la Unidad de Protección del Patrimonio Cultural,, y por el momento se han obtenido grabaciones de las cámaras de videovigilancia que han podido detectar a varias personas encapuchadas.

Según las primeras reconstrucciones, los ladrones lograron entrar en la villa, que fuera residencia del renombrado coleccionista, burlando los sistemas de vigilancia y robando las pinturas de la habitación donde se encontraban. Aún se están investigando los detalles del robo, pero la precisión de la acción sugiere un plan meticulosamente elaborado, explican los medios italianos.

Millones de euros

El cuadro de Renoir es un óleo sobre lienzo, valorado en varios millones , y es una de las pocas obras del artista que forman parte de una colección permanente en Italia. La Fundación Magnani-Rocca es una de las instituciones artísticas más importantes de Europa y cuenta con obras de Monet, Renoir, Cézanne, Goya, Tiziano, Durero, De Chirico, Rubens, Van Dyck, Filippo Lippi, Carpaccio, Burri, De Pisis, Tiepolo, Canova, entre otros.

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La fundación gestiona la colección de Luigi Magnani (1906-1984) que fue un crítico musical y escritor italiano que entabló amistad con el célebre pintor boloñés Giorgio Morandi, de quien adquirió o recibió como regalo numerosas obras. Aún hoy, la villa de Mamiano alberga la colección de arte que creó y amplió continuamente hasta su muerte, y para la cual impulsó la creación de la Fundación Magnani-Rocca.

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