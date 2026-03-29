Envían a prisión a uno de los detenidos por el crimen de Olot y decretan internamiento para un menor

El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos por la muerte a puñaladas de un joven en la madrugada del pasado domingo en Olot (Girona), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Según el TSJC, se hicieron tres detenciones por estos hechos, dos adultos y un menor.

De los dos adultos, uno ha ingresado en prisión, mientras que la detención del segundo ha quedado sin efecto y pasa a ser testigo, según fuentes judiciales.

Un tercer detenido

El tercer detenido es un menor, que ha quedado en situación de internamiento. Los arrestados adultos, de 18 y 34 años, fueron detenidos el miércoles por la tarde en la capital de la Garrotxa.

Los hechos

El hombre muerto en Olot el domingo 22 era Adrián Romero, un vecino de la ciudad de 31 años que llevaba ocho años viviendo en la Garrotxa. Lo encontraron de madrugada tendido en el suelo y con al menos una puñalada en la espalda en la calle dels Almogàvers, en el barrio de Sant Miquel, en lo que sería el primer crimen de las comarcas gerundenses este 2026. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Local y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Los Mossos d'Esquadra, a través de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, se han encargado de esclarecer las circunstancias y la autoría de la muerte violenta.

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