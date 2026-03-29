Sucesos
Envían a prisión a uno de los detenidos por el crimen de Olot y decretan internamiento para un menor
El segundo adulto detenido queda en libertad y pasa a ser testigo
Eva Batlle | ACN
El juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para uno de los tres detenidos por la muerte a puñaladas de un joven en la madrugada del pasado domingo en Olot (Girona), ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Según el TSJC, se hicieron tres detenciones por estos hechos, dos adultos y un menor.
De los dos adultos, uno ha ingresado en prisión, mientras que la detención del segundo ha quedado sin efecto y pasa a ser testigo, según fuentes judiciales.
Un tercer detenido
El tercer detenido es un menor, que ha quedado en situación de internamiento. Los arrestados adultos, de 18 y 34 años, fueron detenidos el miércoles por la tarde en la capital de la Garrotxa.
Los hechos
El hombre muerto en Olot el domingo 22 era Adrián Romero, un vecino de la ciudad de 31 años que llevaba ocho años viviendo en la Garrotxa. Lo encontraron de madrugada tendido en el suelo y con al menos una puñalada en la espalda en la calle dels Almogàvers, en el barrio de Sant Miquel, en lo que sería el primer crimen de las comarcas gerundenses este 2026. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de los Mossos d'Esquadra, de la Policía Local y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no pudieron hacer nada por salvarle la vida.
Los Mossos d'Esquadra, a través de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona, se han encargado de esclarecer las circunstancias y la autoría de la muerte violenta.
La familia ha pedido ayuda económica para afrontar los gastos funerarios y para que la madre, que vive en Honduras, pueda darle el último adiós.
Suscríbete para seguir leyendo
- El Gobierno permitirá expropiar terrenos para construir centrales de bombeo y amplía de 7 a 12 años el plazo máximo para su construcción
- Europa registra el primer caso humano importado de infección por gripe aviar A (H9N2) en la UE
- Uno de cada 10 trabajadores de baja laboral recibirá una llamada de un inspector médico durante su recuperación
- El autismo de nuestros hijos no desaparece cuando cumplen 18 años': las familias denuncian abandono y reivindican apoyo a la largo de toda la vida
- Level suspende el vuelo entre Barcelona y San Francisco por falta de motores de aviones a partir del 30 de abril
- Renfe convoca una oferta pública de empleo para incorporar a 600 nuevos trabajadores: fechas, funciones y requisitos
- Trump vacila ante la amenaza de que Irán controle además del estrecho de Ormuz, el de Bab el-Mandeb, en la costa de Yemen, por donde pasa el 10% del petróleo mundial
- Piezas mal colocadas y problemas en las pruebas, razones del retraso en la entrega de los nuevos trenes de Rodalies de Alstom