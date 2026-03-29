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Un hombre muere tras un tiroteo en L’Hospitalet

Un herido fue trasladado al hospital en estado muy grave

Foto de archivo de un vehículo de los Mossos d’Esquadra

Foto de archivo de un vehículo de los Mossos d’Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

ACN

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Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 28 años en un tiroteo en L’Hospitalet de Llobregat. El hombre habría recibido un disparo en el parc de les Planes, con otro herido muy grave debido al tiroteo, según avanza El Caso. En un comunicado, el cuerpo ha informado de que fue requerido para dirigirse a la avenida de Isabel la Católica del municipio por una pelea con dos personas heridas hacia las 22.25 horas de este sábado.

El Sistema de Emergencias Médicas se personó en el lugar con cuatro dotaciones y atendió a las dos víctimas, pero una de ellas murió. La otra fue evacuada a un centro hospitalario. La investigación está bajo secreto de actuaciones.

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