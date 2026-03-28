En València
Una multa de 1.000 euros: la advertencia a una joven por invadir las vías del tranvía por un peligroso reto viral
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha extremado la vigilancia para evitar que la ciudadanía cometa imprudencias por un vídeo en redes sociales
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En los últimos años, numerosos retos virales han puesto en peligro la vida de algunos jóvenes, y en los peores casos, han perdido la vida por ello. Este es el miedo de las autoridades después de que una persona haya pegado su móvil a un tranvía de Metrovalencia y haya corrido detrás de él invadiendo las vías por un vídeo en redes sociales.
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) ha extremado la vigilancia en Metrovalencia y TRAM d'Alacant para evitar que la ciudadanía cometa imprudencias con el objetivo de subir contenido a redes sociales. Se trata de acciones peligrosas que pueden suponer sanciones superiores a mil euros.
Así lo han explicado fuentes de FGV a Europa Press después de la publicación de un vídeo en redes sociales en el que una persona pega su teléfono móvil a un tranvía. Esta conducta ya se ha dado en otras ciudades y, para prevenir que suceda, FGV ha solicitado al personal de las líneas de tranvía y de vigilancia que extreme la supervisión para evitar este tipo de imprudencias. De momento, se trata de una práctica puntual, han aclarado las mismas fuentes.
Ferrocarrils de la Generalitat ha recordado que "caminar por la plataforma tranviaria está totalmente prohibido y es peligroso". De hecho, aquellas personas que invaden la plataforma o realizan cualquier tipo de acción que atente contra su propia seguridad o de otras personas se exponen a las sanciones económicas que recoge la Ley 7/2018 de Seguridad Ferroviaria de la Comunitat Valenciana. Las sanciones son superiores a los 1.000 euros.
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