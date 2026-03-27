Condenados a penas menores cinco de los seis acusados de la secta de Vistabella por agresiones sexuales

Fin a una larga espera que ha durado cuatro meses desde que terminaron las vistas orales del juicio. La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco de los seis miembros de la secta sexual de Vistabella del Maestrat desde los años noventa y hasta 2022.

La sentencia indica que las penas oscilan entre tres años y medio y siete años de prisión.

Se trata de penas mucho menores a los más de 60 años de prisión que la Fiscalía reclamaba para las principales acusadas del proceso.

Las dos principales acusadas, que eran la viuda y la nuera del fallecido líder de la secta, el Tío Toni, han visto sus condenas muy reducidas después de que el tribunal haya aceptado las circunstancias atenuantes muy cualificadas de la cuasi prescripción del caso para ambas; y especialmente la atenuante también "muy cualificada" de alteración psíquica en el caso de la nuera. Cabe recordar que el abogado de estas dos acusadas había indicado que su voluntad y su comprensión estaban totalmente anuladas a causa del poder que ejercía el Tío Toni sobre ellas y por tanto pidió su absolución. La nuera, además, había sido también víctima de abusos sexuales por parte de Toni; y la viuda, de abusos físicos.

Finalmente, se las condena no por el delito de abuso sexual continuado, algo de lo cual el tribunal las absuelve, sino por ser "cooperadoras necesarias responsables de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal". En el caso de la viuda, esto se sustenta en los hechos sufridos por una de las víctimas. En cuanto a la nuera, se la condena por hechos acaecidos contra dos víctimas. En total, había nueve presuntas víctimas que declararon en el juicio.

Las absoluciones

Por otro lado, les han absuelto a todos del cargo de asociación ilícita por falta de pruebas.

La única procesada absuelta ha sido una mujer a la que un joven acusaba de haber abusado sexualmente de él y mantenido una relación sentimental siendo él menor, algo que no ha quedado probado.

Un caso mediático

Se trataba de uno de los casos más sonados de los últimos años en Castellón. Seis personas (cinco mujeres y un hombre) se sentaron en el banquillo de la Audiencia Provincial de Castellón, por formar parte de una secta sexual en la localidad de Vistabella, en un juicio que se prolongó durante todo noviembre y diciembre con casi 20 sesiones.

El principal responsable de la secta, Antonio G. L., el llamado Tío Toni, murió en prisión tras ser detenido en 2022, aquejado de muchas dolencias físicas, y por tanto su responsabilidad penal quedó extinguida con su fallecimiento.

El que fuera gurú de esta organización y tratado casi como una deidad por el resto de integrantes instaló una casa de los horrores en la comarca de l’Alt Maestrat (Castellón). Sus actividades delictivas habrían estado activas durante más de 30 años, desde 1990, y comenzó su andadura en Castelló. Al aumentar los miembros de la secta, fue cuando se mudó al chalet de Vistabella.

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