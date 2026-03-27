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Investigación abierta

Una pelea entre dos menores termina con un alumno apuñalado en un instituto de Girona

Los Mossos d’Esquadra han detenido al presunto agresor y el adolescente herido ha sido trasladado al Trueta

Una pelea entre dos menores termina con uno apuñalado en un instituto de Girona

Una pelea entre dos menores termina con uno apuñalado en un instituto de Girona / DDG

Eva Batlle

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Una pelea entre dos menores ha terminado este mediodía con un alumno apuñalado en el instituto Narcís Xifra de Girona. Los hechos han provocado un amplio despliegue policial y sanitario en el centro educativo.

Según las primeras informaciones, el enfrentamiento se ha producido en el patio del instituto del barrio del Pont Major y habrían estado implicados dos alumnos de cuarto de ESO. Por causas que ahora se investigan, uno de los jóvenes habría sacado un arma blanca y habría herido al otro. La víctima presentaba varios cortes que han requerido puntos de sutura y ha resultado herida de poca consideración.

A raíz del incidente, se han activado los Mossos d’Esquadra y el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que se han desplazado hasta el lugar de los hechos. Los sanitarios han atendido al menor herido en el mismo centro y, posteriormente, lo han evacuado al hospital Josep Trueta de Girona.

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En cuanto a la policía catalana, los Mossos d’Esquadra han detenido al presunto autor de la agresión, de 15 años, por un delito de lesiones. Ahora han abierto una investigación para aclarar cómo se ha desencadenado la pelea y qué ha motivado el ataque con arma blanca dentro del recinto escolar, confirman desde el cuerpo policial.

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