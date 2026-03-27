Detenidas cinco mujeres de entre 18 y 24 años por la paliza a una mujer transexual en León

a Guardia Civil ha detenido a cinco mujeres de entre 18 y 24 años por dar una paliza a Bianca Lizbeth, la mujer transexual benaventana que recibió una agresión múltiple en un establecimiento de ocio nocturno de la localidad de La Bañeza (León) en la madrugada del pasado domingo.

A las detenidas se les atribuye un delito de lesiones y otro de riña tumultuaria.

La víctima, Bianca Lizbeth Fernández, actual Miss Benavente y Miss Trans Zamora, estuvo a punto de perder un ojo y sufre fracturas en la mandíbula a consecuencia de esa agresión, según informa EFE.

Todo comenzó cuando se disponía a marcharse a casa y decidió pasar antes por el baño. Al entrar en el servicio encontró a cuatro chicas que comenzaron a insultarla de inmediato, mientras dos de ellas permanecían dentro del baño y otras dos en el exterior. Bianca explica a LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA que, tras unos minutos de espera, llamó a la puerta porque necesitaba entrar y reprochó a las dos chicas que estaban dentro que aquel no era el lugar para mantener relaciones sexuales. En ese momento, una de las jóvenes que se encontraba fuera comenzó a darle toques en la cara y a decirle que se fuera “al baño de hombres”, llamándola “travelo” y aludiendo a su altura.

Puñetazos, botellazos y cristales

La situación se agravó cuando las dos chicas que estaban dentro del baño salieron al escuchar los gritos. Las cuatro se abalanzaron sobre ella para agredirla, tirándole del pelo y propinándole puñetazos, botellazos y lanzándole vasos. Bianca relata que logró encerrarse en el servicio, pero las agresoras llegaron a abrir la puerta de una patada, que ella volvió a cerrar usando su propio peso, antes de que abandonaran el lugar momentáneamente.

Cuando la víctima salió de la discoteca para dirigirse a su casa, otra chica se acercó para preguntarle qué había ocurrido y, en ese momento, las cuatro agresoras principales regresaron acompañadas de entre seis y siete personas más, según su testimonio. Se produjo entonces una paliza grupal “brutal” contra Bianca, entre gritos de “maricón”, “travelo” y “travesti”, y amenazas de acabar con su vida, hasta que la intervención de la Policía y la Guardia Civil puso fin a los golpes.

A la llegada de los agentes, la Guardia Civil no pudo tomarle declaración debido a su estado de aturdimiento y a la gravedad de las lesiones, ya que, según relata, tenía la cara completamente desfigurada. La prioridad fue su atención médica y, en ese momento, no se consiguió identificar a las cuatro principales implicadas, aunque se ha abierto una investigación y se trabaja en su localización. La denuncia formal se presentó al día siguiente en Benavente, tras recibir el alta hospitalaria y con el parte de lesiones.

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Siete puntos en un párpado

El informe médico recoge contusiones múltiples en todo el cuerpo y una herida en un párpado que requirió siete puntos de sutura, producida, según sospecha, por uñas o por un vaso durante la agresión. Bianca detalla que sufrió fuertes golpes en la cabeza, hematomas en la cara, bultos y moratones que seguirán apareciendo con los días, además de un importante derrame en un ojo, órgano que estuvo a punto de perder. “Lo principal y lo peor de todo es que casi pierdo el ojo”, explica, subrayando que aún tiene la cara muy hinchada y golpeada.