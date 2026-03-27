La Audiencia da diez días a un condenado para que abandone una finca con la que intentó estafar a un anciano en Mallorca

La Audiencia de Palma dio ayer diez días a un acusado para que desaloje una finca en Binissalem al condenarle por intentar estafar a un anciano de 95 años, ya fallecido, con la compra de su casa en Palma y de dos propiedades en zonas rústicas de Binissalem en 2017.

El sospechoso, de mediana edad, reconoció los hechos ante el tribunal de la Sección Primera y se conformó con varias penas de multas que suman 765 euros por un delito de falsedad en documento público en concurso con otro intentado de estafa agravada.

En un principio, la fiscalía reclamaba para él tres años de prisión y una multa de doce meses a razón de 20 euros diarios, mientras que la acusación particular, que representa a la familia del anciano fallecido, solicitaba una condena de siete años de cárcel. El ministerio público ayer por la mañana rebajó considerablemente su petición de pena al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas como muy cualificada, ya que el procedimiento judicial, iniciado en 2017, ha estado paralizado en distintos periodos de tiempo por causas no imputables al encausado. Por este motivo, redujo su solicitud de condena a tres meses de prisión, que se sustituyen por seis meses de multa con una cuota diaria de tres euros, junto con otras dos multas. Además, el sospechoso debe asumir el compromiso de abandonar la finca que ocupa en Binissalem en diez días.

La acusación particular se adhirió a lo interesado por la fiscal y ambos alcanzaron un acuerdo con el abogado defensor, lo que evitó la celebración del juicio. Así, el acusado se declaró autor de un delito de falsedad documental en concurso con otro intentado de estafa agravada y aceptó varias penas de multa. “Estoy de acuerdo”, indicó ante la Sala.

El tribunal dictó sentencia in voce y le impuso varias multas por un importe total de 765 euros. El fallo ya es firme. La Audiencia Provincial también le requirió para que pague el dinero y que desaloje la finca de Binissalem en diez días.

El hombre trató de engañar a un anciano nonagenario con una estafa inmobiliaria, pero la notaría se percató de la patraña en dos ocasiones y no autorizó el negocio jurídico.

Relación de confianza

El encausado, aprovechándose de la relación de confianza que mantenía con el hombre de 95 años, acudió a una notaría de la isla en junio de 2017 para realizar la compraventa de la casa donde este vivía y de dos fincas de Binissalem, sin que este tuviera conocimiento de ello. El sospechoso se comprometía a pagar un precio muy por debajo al de mercado por estas propiedades. Además, se prevalió de un presunto mandato verbal que el perjudicado le había otorgado para llevar a cabo el negocio jurídico. La notaría, extrañada por esta circunstancia, denegó la operación.

Sin embargo, días después el hombre presentó en la notaría un poder notarial manipulado en una fotocopia y de nuevo fue rechazado. Pese a los dos intentos, no consiguió llegar a formalizar el contrato de compraventa de las tres propiedades.

El acusado actuó animado por el propósito de obtener un beneficio patrimonial ilícito. Trató de comprar tres fincas de la víctima, sin que esta supiera nada: una de ellas consistía en una vivienda, planta baja con corral, ubicada en Palma por un valor de 55.000 euros, en la que el nonagenario entonces residía; otra era una finca rústica de tierra de secano e indivisible, situada en Binissalem, por un valor de mil euros; y la tercera era otra finca rústica en Binissalem por un valor de 6.000 euros.

Para intentar llevar a cabo la operación inmobiliaria, primero se prevalió de un presunto mandato verbal que la víctima le había concedido, en el que le habilitaba para llevar a cabo tal negocio jurídico. La notaría se extrañó y, estando presente el acusado, denegó la posibilidad de la compraventa el 14 de junio de 2017.

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Entonces, el sospechoso, “con ánimo de continuar con su intento criminal y de perfeccionar el contrato de compraventa”, según la fiscalía, días después presentó un poder adulterado con el nombre y DNI de los intervinientes, que habían sido modificados y correspondían a uno expedido en Palma que nada tenía que ver con los presentes intervinientes. A sabiendas de la falsedad del documento, intentó presentar el mendaz poder notarial en una fotocopia y manifestó que la contraparte se encontraba en Ibiza y que lo ratificaría cuando llegase el momento oportuno, pero la notaría de nuevo lo rechazó.