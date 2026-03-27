Aspectos desconocidos del caso de los hermanos de Manresa Òrrit Pires salen a la luz en el acto institucional de recuerdo a los desaparecidos

Una cajita de cartón y tres muñecos, un padre que tenía dos trabajos, pero los domingos, pasara lo que pasara, se llevaba a toda la chiquillería a la montaña, siempre, para que la madre pudiera descansar. Tenía una receta secreta que no compartía con nadie, el padre, y se encerraba en la cocina y preparaba una especie de rosquillas de azúcar que todos querían. Estos detalles forman parte de la pieza escénica ‘Objectes Trobats’ que se representó el miércoles en el acto institucional de la Generalitat de recuerdo a las personas desaparecidas, en el que se hizo memoria del caso de los dos hermanos manresanos desaparecidos en 1988 en Manresa, Isidre, de 5 años, y Dolors, de 17 años.

El acto contó con la presencia de la familia Òrrit Pires, que nunca ha dejado de buscarlos y que tiene en Mari Carme Orrit a la portavoz y presidenta de la Associació de Familiars de Desapareguts i Desaparegudes (Afades).

Entre los asistentes estaba el periodista Paco Lobatón, de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas (QSD Global).

La pieza escénica ‘Objectes Trobats’, escrita y dirigida por la dramaturga Queralt Riera, se ha construido a partir de los testimonios de familiares. La pieza explica la historia de un objeto representativo, simbólico e importante para aquella persona, y al mismo tiempo, la historia de la persona desaparecida en relación con las personas que la esperan o que la echan de menos.

Las actrices Nausicaa Bonnín, Júlia Truyol y Annabel Castan han puesto cuerpo y voz a las historias, que también han contado con videoarte, a cargo de Nando Purcalla y Òscar Martínez, y composiciones musicales de Sergi Andrades.

El texto dedicado a Isidre y Dolors

Érase una vez un niño que se llamaba Isidre y una niña que se llamaba Dolors. Isidre tenía cinco años y Dolors, diecisiete.

(Vet aquí una vegada un nen que es deia Isidre i una nena que es deia Dolors. L’Isidre tenia cinc anys i la Dolors, disset).

Eran hermanos. Y tenían muchos más hermanos, Isidre y Dolors, porque eran quince. Y multiplicad por quince el buenos días, el buenas noches, abrázame, dame un beso, acompáñame que tengo miedo, vale ya voy, y sabréis cuánto los querían.

(Eren germans. I en tenien molts més, de germans, l’Isidre i la Dolors, que n’eren quinze. I multipliqueu per quinze el bon dia, el bona nit, abraça’m, fes-me un petó, l’acompanya’m que tinc por, entesos ja vinc, i sabreu com n’eren, d’estimats).

Hace treinta y ocho años que Isidre y Dolors no están.

(Fa trenta-vuit anys que l’Isidre i la Dolors no hi són).

Carme era la hermana mayor y un día, cuando estaba embarazada, Isidre, que tenía cinco años, le dio una cajita de pastillas Rigola con tres muñequitos dentro y le dijo: “Toma, para que juegue tu hija”. Y el año pasado, Carme le regaló esta misma cajita a su nieto, que ya es lo bastante mayor como para no perderla.

(La Carme era la germana gran i un dia, quan estava embarassada, l’Isidre, que tenia cinc anys, li va donar una capseta de pastilles Rigola amb tres ninotets a dins i li va dir: “Té, perquè hi jugui la teva filla”. I l’any passat, la Carme li va regalar aquesta mateixa capseta al seu net, que ja és prou gran per no perdre-la).

¿Cuál es el motor para seguir buscando a los dos hermanos que faltan pasados treinta y ocho años? La verdad, encontrar la verdad.

(Quin és el motor per continuar buscant els dos germans que falten passats trenta-vuit anys? La veritat, trobar la veritat).

El padre de los Òrrit, que así se llaman los quince hermanos, tenía dos trabajos, pero los domingos, pasara lo que pasara, se llevaba a toda la chiquillería a la montaña, siempre, para que la madre pudiera descansar.

(El pare dels Òrrit, que així es diuen tots quinze germans, tenia dues feines, però els diumenges, tant sí com no, s’emportava tota la canalla a la muntanya, sempre, perquè la mare pogués descansar).

Y tenía una receta secreta que no compartía con nadie, el padre, y se encerraba en la cocina y preparaba los “fullós”, que son una especie de rosquillas de azúcar que se hacen con una masa que hay que dejar

(I tenia una recepta secreta que no compartia amb ningú, el pare, i es tancava a la cuina i preparava els “fullós”, que són una mena de rosquilles de sucre que es fan amb una pasta que s’ha de deixar).

fermentar tapada con un paño.

(fermentar tapada amb un drap.).

Cuántos “fullós” habían comido Dolors e Isidre... Se sabe que la memoria gustativa no desaparece nunca.

(Tants “fullós” com havien menjat la Dolors i l’Isidre... Se sap que la memòria gustativa no desapareix mai).

La madre de los Òrrit tiene una libreta roja donde ha ido apuntando a lo largo de los años las pistas y el dinero gastado (¡una fortuna!), y las esperanzas y las suposiciones que acompañan el recuerdo de Isidre y Dolors.

(La mare dels Òrrit té una llibreta vermella on ha anat apuntant al llarg dels anys les pistes i els diners gastats (una fortuna!), i les esperances i les suposicions que acompanyen el record de l’Isidre i la Dolors).

¿Qué esperanza tenéis? Que no los separaran. Que hayan estado juntos. Que algún día alguien vea la fotografía o el documental que se ha hecho sobre ellos y los reconozca. La verdad, encontrar la verdad.

(Quina esperança teniu? Que no els separessin. Que hagin estat junts. Que algun dia algú en vegi la fotografia o el documental que se n’ha fet i els reconegui. La veritat, trobar la veritat).

Nuestra familia está muy unida, somos de besos y achuchones. Nos gusta mucho estar todos juntos.

(La nostra família està molt unida, som de petons i magarrufes. Ens agrada molt estar tots junts).

Hay una vida paralela que te permite seguir adelante. Crecer y tener momentos felices, jugar con los hijos y los nietos.

(Hi ha una vida paral·lela que et permet tirar endavant. Créixer i tenir moments feliços, jugar amb els fills i els nets).

Hay una vida que va siguiendo adelante sin contemplaciones y vamos arañando anécdotas y vivencias que van conformándonos como las personas que somos.

(Hi ha una vida que va tirant endavant sense contemplacions i anem esgarrapant anècdotes i vivències que van conformant-nos en les persones que som).

Y hay otra vida. La vida en la que Isidre y Dolors faltan.

(I n’hi ha una altra, de vida. La vida on l’Isidre i la Dolors falten).

Esa vida se detuvo hace ahora treinta y ocho años.

(Aquesta vida es va aturar ara fa trenta-vuit anys).

Nosotros no sabemos dónde están Isidre y Dolors, pero los Òrrit sí sabemos dónde estamos. Estamos todos aquí a su lado.

Noticias relacionadas

(Nosaltres no sabem on són l’Isidre i la Dolors, però els Òrrit sí que sabem on som. Som tots aquí al seu costat).