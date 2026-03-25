Ayuda de los vecinos
Herida una mujer de 72 años en Pontevedra tras ser atacada por una decena de perros
Fue auxiliada por un vecino y evacuada al Hospital Álvaro Cunqueiro
La Policía Local trata de localizar al propietario de los canes, que carecían de identificación
R. V.
Una mujer de 72 años de edad ha resultado herida grave tras ser atacada por un grupo de al menos una decena de perros, en la parroquia de Está, en el municipio pontevedrés de Tomiño. La víctima se halla fuera de peligro y ya está en casa tras recibir el alta médica.
Según ha informado la Policía Local tomiñesa, la víctima quedó semiinconsciente a causa de las mordeduras de los canes y fue rápidamente auxiliada por un vecino, el primero en llegar a la zona, que consiguió apartar a los animales y evitar que el ataque fuera aún más grave.
Hasta el punto se desplazaron efectivos de la Policía Local, de la Guardia Civil y profesionales sanitarios, que estabilizaron a la mujer y la trasladaron en ambulancia al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
Mientras, la Policía Local está realizando gestiones para tratar de identificar al dueño o dueña de los perros involucrados en este suceso, pero el hecho de que todos los animales carezcan de identificación está dificultando la localización del responsable.
El servicio de lacería del Ayuntamiento acudió al lugar y consiguió capturar a la mayoría de los perros.
Se investigan las circunstancias del ataque, que «ha generado gran preocupación en la comunidad».
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