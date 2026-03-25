Detenidas una madre y su hija por vender ropa de lujo falsa en Girona. "Las mejores copias que habían visto nunca”

La Policía Nacional ha desmantelado un clan familiar dedicado a la importación, distribución y venta a nivel nacional de prendas de ropa de lujo falsificadas de gran calidad. Los agentes han detenido a una madre y a su hija que presuntamente comercializarían estos artículos desde su domicilio en Vilablareix (Girona), tanto presencialmente como por las redes sociales. En este sitio los agentes requisaron más de 1.300 artículos de prendas de ropa de lujo falsificadas, vehículos de alta gama y unos 13.000 euros en efectivo.

La investigación policial se inició tras recibir distintas denuncias interpuestas por los representantes legales de prestigiosas marca de moda de lujo. Las sospechosas publicitaban los artículos en perfiles de redes sociales y disponían de un showroom en el propio domicilio en el que exponían y vendían directamente a aquellos clientes que desearan ver in situ los artículos.

Ello favorecía una red de clientes habituales que potenciaban su negocio, gracias a la publicidad “boca a boca” y la alta calidad de las falsificaciones que vendían, se interesaban por los artículos comercializados. Además, las investigadas también ofrecían la posibilidad de envíos a domicilio mediante empresas de paquetería, lo que propiciaba la llegada de estos productos a toda España.

Los representantes de las marcas perjudicadas, destacaron la altísima calidad de las falsificaciones que comercializaban las investigadas, llegando a afirmar que “eran las mejores copias que habían visto nunca”. Por ello, los artículos se comercializaban a precios elevados de lo que es habitual en las falsificaciones.

Entre los artículos intervenidos se encontraron todo tipo de artículos, como bolsos, carteras y cinturones, así como también prendas de vestir, artículos de joyería como anillos, collares, pendientes o pulseras, todos ellos de marcas de lujo. También destacan otro tipo de artículos menos habituales como plumas estilográficas o corbatas; así como zapatos o zapatillas de diseños de edición limitada o colaboraciones exclusivas entre marcas. La Policía encontró relojes falsificados de calidad AAA (la más alta de entre las falsificaciones).

Según la Policía, el valor en el mercado de los efectos intervenidos de marcas de lujo de reconocido prestigio, superarían los 400.000 euros y el de las prendas de ropa rondaría los 4 millones de euros.

Pagos camuflados

Con intención de eludir la acción de la justicia así como la detección por parte de la Agencia Tributaria y de la policía, las detenidas presuntamente indicaban a sus clientes que efectuaran los pagos en efectivo o bien mediante Bizum o transferencia bancaria, aludiendo a que en el concepto utilizasen referencias a servicios de “canguro”, “clases” o “fiestas de cumpleaños”, intentando ocultar así la verdadera realidad de la venta de artículos falsificados, según los investigadores. De cara a blanquear el origen de las ganancias obtenidas, la madre constaba dada de alta como autónoma y a través de su gestor, creaban facturas por venta de ropa, mediante las cuales dotar de una apariencia legal la actividad ilícita desarrollada.

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Las investigaciones practicadas permitieron conocer que la madre llevaba dedicándose desde el año 2017 a la venta de prendas de ropa falsificada. Los productos falsificados se adquirirían de distintos proveedores situados principalmente en China. Gracias a su experiencia, la madre habría elaborado una red de proveedores especializados en determinados artículos falsificados de alta calidad, que encargaría a petición de los clientes, los cuales podrían elegir prácticamente cualquier producto que desearan a la carta, según los agentes.