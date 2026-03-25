El acusado de violar a una chica y retenerla durante 4 horas en la zona de Els Trullols de Manresa estuvo fugado dos semanas antes de poder ser detenido

El acusado de violar a una chica y retenerla durante cuatro horas en la zona de Els Trullols de Manresa no pudo ser detenido hasta 17 días después de los hechos. El hombre, conocido ya por la policía por hechos similares, se marchó de Manresa y empezó a preparar su huida del país.

El acusado, identificado por la víctima el mismo día de los hechos, el 12 de enero de 2025, no pudo ser detenido hasta el 29 de enero. Los Mossos d'Esquadra pudieron detenerlo finalmente en Terrassa, gracias a la triangulación de la señal de su teléfono móvil, y a las llamadas que efectuó, algunas de ellas destinadas a buscarse una vía de escape hacia la frontera.

Este hombre será juzgado este jueves en la sección 3.ª de la Audiencia de Barcelona en un juicio en el que afrontará una petición de condena de 17 años de prisión, por un caso del que ya informó Regió7 la semana pasada. Tanto la fiscalía como la acusación particular le imputan un delito de agresión sexual con penetración, otro de detención ilegal, y un delito leve de lesiones, y piden para el acusado 12 años de prisión por el primero, 5 por el segundo y multa por el tercero.

Según el escrito de acusaciones de la fiscalía, los hechos ocurrieron a la salida de una discoteca de Els Trullols, cerca de las 4 de la madrugada del 12 de enero de 2025. El acusado se acercó a la víctima y, haciéndose pasar por policía, consiguió que esta lo acompañara hasta una zona de huertos sin iluminar en dirección al camí dels Tovots. Una vez lejos de la discoteca, y a oscuras, el procesado se abalanzó sobre la chica, y empezó a agredirla y desnudarla. Más adelante, la llevó a una barraca, donde volvió a golpearla, a manosearla y la penetró oralmente, sin llegar a eyacular. La retuvo allí dentro durante 4 horas, mostrándose agresivo unas veces y tranquilo en otras. Le decía a la chica que no escaparía porque iba descalza, pero hacia las 9.45 horas de la mañana la víctima oyó pasos en el exterior, salió y pidió ayuda.

La acusación particular argumenta que el acusado ya había actuado según este modus operandi en anteriores agresiones sexuales.

Por su parte, la defensa pide la libre absolución de su representado.

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Teniendo en cuenta que el acusado se encuentra en prisión preventiva por otra causa, y que es ciudadano extranjero, la fiscalía y la acusación particular también piden que el tribunal acuerde sustituir la pena de prisión, si se dicta, por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de volver durante 10 años.