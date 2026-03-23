Una redada en la discoteca Draco de Gràcia acaba con cinco denuncias por irregularidades laborales

Los continuos incidentes frente a la discoteca Draco, situada en la calle Alegre de Dalt del distrito de Gràcia, que denunció EL PERIÓDICO la semana pasada hicieron que este local fuera uno de los puntos de control en el dispositivo Kanpai que los Mossos d'Esquadra desplegaron la madrugada del pasado sábado en Barcelona.

Agentes de las unidades regionales de policía administrativa, seguridad ciudadana y orden público, junto a miembros de la Inspección de Trabajo, realizaron este control de la discoteca de noche, cuando más actividad tenía. Una docena de furgonetas de los Mossos se colocaron frente al local, como indica un vídeo captado por un vecino, para hacer estas tareas de inspección.

El dispositivo se saldó con tres infracciones a los controladores por no tener la habilitación correspondiente o no llevar la tarjeta identificativa de forma visible y cuatro denuncias de Inspección de Trabajo al local por tener trabajando a gente sin documentación así como otra por no tener de alta de la Seguridad Social a otro empleado.

Además, los agentes requisaron varios objetos contundentes en la puerta de acceso al local, concretamente en el lugar en el que estaban los controladores. La actuación policial se centra en los numerosos altercados que se han producido en los últimos meses a las puertas de este local, principalmente los fines de semana.

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El último, tal y como adelantó este diario, sucedió la madrugada de domingo a lunes de la semana pasada. Varios grupos de personas se pelearon con gran violencia, uno de ellos llevaba un machete de grandes proporciones y otro una pistola. Los vecinos han expresado su preocupación por este tipo de incidentes.