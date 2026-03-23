Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Agresión sexualAlimentaria 2026IránDonald TrumpCentrales eléctricasEl tiempoBarcelonaViviendaIsabel PantojaCambio de hora 2026ChrysalisCinturón verde
instagramlinkedin

Deceso

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún

El herido ha sido trasladado a dependencias hospitalarias

Bomberos.

Bomberos.

EFE

San Sebastián
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro se ha producido hacia las 13.50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.

La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Europa permitirá más vertidos en ríos para facilitar la extracción de minerales raros y depender menos de China
  2. Renfe lanza billetes desde 19 euros en Avlo y 33 euros en AVE para Semana Santa
  3. Los Bombers rescatan a cuatro jóvenes de un edificio derrumbado en Esparreguera
  4. El ibis eremita vuelve a Catalunya como 'símbolo de reconciliación con la naturaleza
  5. La Comisión Europea avisa de que las desalinizadoras no pueden ser la 'única respuesta' a las sequías
  6. La llegada de una masa de aire frío provocará un desplome de las temperaturas en toda España a partir del jueves
  7. Rosa Rubio, afectada por dos ictus: “De la vida espero vivir, porque nos hemos acostumbrado a sobrevivir”
  8. Las alternativas a las pastillas en salud mental logran un 62% de éxito

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún

Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún

Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona

Encarcelada una pareja por maltrato y agresión sexual a su bebé de un mes en Barcelona

Detenidos el marido de la víctima y dos presuntos sicarios por quemar a una mujer en Madrid

Detenidos el marido de la víctima y dos presuntos sicarios por quemar a una mujer en Madrid

¿Qué se sabe del crimen de Colungo? Estas son las claves de un asesinato machista que sufrió un giro inesperado

¿Qué se sabe del crimen de Colungo? Estas son las claves de un asesinato machista que sufrió un giro inesperado

Una redada en la discoteca Draco de Gràcia acaba con cinco denuncias por irregularidades laborales

Una redada en la discoteca Draco de Gràcia acaba con cinco denuncias por irregularidades laborales

El Ayuntamiento de Esparreguera estudia derribar el antiguo hospital en el que se accidentaron cuatro jóvenes

El Ayuntamiento de Esparreguera estudia derribar el antiguo hospital en el que se accidentaron cuatro jóvenes

Cae una banda de menores que robaron 22 motos en localidades de la Costa Daurada

Cae una banda de menores que robaron 22 motos en localidades de la Costa Daurada

Brutal agresión tránsfoba a Bianca Lizbeth, Miss Trans Zamora: "Casi pierde la vida"

Brutal agresión tránsfoba a Bianca Lizbeth, Miss Trans Zamora: "Casi pierde la vida"