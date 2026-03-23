Investigación de Mossos
Herido por un disparo de balines un menor que iba en patinete en Vilanova i la Geltrú
ACN
Los Mossos d'Esquadra investigan la agresión sufrida por un menor de edad el pasado viernes por la tarde en Vilanova i la Geltrú. Según ha avanzado 'El Caso' y han confirmado los Mossos a la agencia ACN, el chico, de 16 años, recibió un disparo de balines en la cabeza mientras circulaba en patinete por la calle.
En un primer momento, el menor pensó que había recibido una pedrada en la cabeza. Pero el impacto le caudaba dolor y pidió ayuda. Entonces fue trasladado a un centro hospitalario, donde le extrajeron el proyectil de la cabeza.
La policía catalana indica que no hay indicios de que el hecho pueda responder a ningún tipo de acción de revancha o vinculada a ningún acto delictivo, por lo cual, de momento no se sabe si responde a una gamberrada o a alguna otra circunstancia.
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