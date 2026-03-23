Doble crimen en Estepona: la recompensa por resolver el caso de los Poole asciende a 35.000 €

La recompensa por la información que permita resolver la desaparición y muerte de Daniel Poole y su hijo Liam en Estepona hace ahora casi siete años se ha elevado a 30.000 libras (34.716 euros). Así lo anunció días atrás Crimestoppers, la organización benéfica británica que trabaja en casos sin resolver y que ya ofreció una gratificación de 20.000 libras hace dos años, coincidiendo con la detención de dos personas en Reino Unido por su presunta implicación en unos hechos que la policía inglesa investiga desde 2022 como un doble asesinato.

Desde la entidad aseguran que han incrementado la recompensa para animar a cualquier persona que crea tener alguna información sobre el caso, por nimia que parezca. «Incluso el detalle más pequeño podría marcar la diferencia para que los responsables comparezcan ante la justicia», explican antes de recordar que el dinero sólo será proporcionado si la información que resuelva el caso se traslada a Crimestoppers: «Su anonimato está garantizado. Esto significa que no habrá represalias. Hemos cumplido nuestra promesa de garantizar el anonimato desde nuestra fundación hace más de 38 años». Para aportar esa información, desde España se puede llamar de forma gratuita al +44 800 555 111 o completando el formulario en línea, «rápido y seguro», a través de la página web.

Misteriosa desapareción de los Poole tras llegar a Estepona

La misteriosa desaparición de Daniel y Liam, residentes en Burgess Hill, una pequeña localidad del condado de West Sussex (sur de Inglaterra), se produjo el lunes 1 de abril de 2019, un día después de que llegaran a la Costa del Sol en un vuelo que tomaron en Gatwick (Londres). Al llegar a Málaga alquilaron un Peugeot 308 de color gris con el que se trasladaron al lujoso resort de golf de Estepona en el que pasaron la primera noche. Al día siguiente, tuvieron un último contacto con su familia y se les perdió todo rastro. La Policía Nacional encontró en sus alojamientos los equipajes y los pasaportes, lo que sugiere que no desaparecieron de forma voluntaria y planificada. Semanas después dieron con el vehículo abandonado a varios kilómetros del hotel. Era la tercera vez que visitaban la Costa del Sol en cuatro meses y en esa ocasión viajaron con una gran cantidad de dinero en efectivo que nunca ha sido recuperado. Tenían 46 y 22 años.

Noticias relacionadas

La familia Poole, que da por hecho que Daniel y Liam se vieron involucrados en un negocio turbio que salió mal, aseguró que un día después de la desaparición recibieron un mensaje en el que le daban 24 horas para llevar 100.000 libras a Tánger si querían volver a verlos vivos. Distintos medios británicos han informado estos años de que, antes de desaparecer, padre e hijo cenaron en un restaurante asiático con dos compatriotas con antecedentes.