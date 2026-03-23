Contra el narcotráfico
Más de 200 policías desarticulan una banda de traficantes de marihuana y armas en Barcelona, Girona y Andalucía
La banda tendría ramificaciones internacionales
La policía de Vilafranca del Penedès inspecciona un taller mecánico y encuentra un camión con 630 kg de hachís
Desde la pasada madrugada unos 200 agentes de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional desarrollan una operación conjunta para desarticular una banda dedicada al tráfico de droga, principalmente marihuana, y armas. La operación se desarrolla en una docena de locales y domicilios de varias localidades del área metropolitana de Barcelona, de la demarcación de Girona y de Andalucía.
Fuentes policiales señalan el carácter violento de los miembros de este grupo criminal. Se esperan una docena de detenciones. La banda tendría ramificaciones internacionales en este tráfico de droga, por lo que la actuación policial está coordinada por Europol.
Los Mossos han desplegado agentes de la División de Investigación Criminal, del Grupo Especial de Intervención (GEI), ya que los sospechosos podrían ir armados, BRIMO, ARRO, científica, unidad canina, sala central y unidad de seguridad ciudadana. El caso se encuentra bajo secreto de las actuaciones.
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