¿Qué se sabe del crimen de Colungo? Estas son las claves de un asesinato machista que sufrió un giro inesperado

El asesinato de María Paloma Bardají, vecina de Barbastro de 53 años, pasó de parecer una muerte accidental a destapar un caso de violencia machista con múltiples interrogantes. La Guardia Civil dio un giro de 180 grados a la investigación de lo que en un principio parecía tratarse de un suicidio.

Un hallazgo engañoso

El cuerpo apareció ese día en el fondo del barranco de La Palomera, en Colungo, tras ser visto por unos senderistas desde el puente de las Gargantas. La muerte se situó el 17 de enero. La zona, de difícil acceso, hizo pensar inicialmente en una caída o un suicidio, pero la autopsia practicada posteriormente reveló lesiones compatibles con una muerte violenta, descartando esa primera hipótesis.

Investigación en silencio

Durante casi dos meses, la Guardia Civil mantuvo el caso bajo máxima discreción. De hecho, la muerte no trascendió públicamente mientras los investigadores analizaban detalles que no encajaban en un suicidio. Fue el 13 de marzo cuando se produjo el giro clave al confirmarse que se trataba de un asesinato machista.

El entorno, bajo sospecha

El 16 de marzo fueron detenidos el marido de María Paloma y su pareja actual. Ambos fueron arrestados en sus puestos de trabajo. Tras pasar a disposición judicial en Barbastro, el juez decretó prisión provisional para la pareja sentimental como principal sospechoso, mientras que el exmarido quedó en libertad con cargos.

Posible móvil económico

Al día siguiente, fuentes oficiales apuntaron a la existencia de una posible trama económica relacionada con el patrimonio de la víctima. Desde ese momento se investiga si pudo haber un interés en sus bienes e incluso una posible conexión entre ambos hombres en torno a este móvil, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

¿Dónde ocurrió el crimen?

El 20 de marzo se desveló que el crimen no pudo no ocurrir en el barranco. Las pesquisas se centraron en la vivienda de Barbastro donde residía la víctima con su pareja. Los agentes del Servicio de Criminalística realizaron registros en el domicilio al considerar que la agresión pudo iniciarse allí. Posteriormente, el cuerpo habría sido trasladado al barranco de La Palomera para simular un accidente y dificultar su localización.

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El caso sigue abierto y bajo investigación. En el auto firmado por el juez Guillermo Cué se argumenta que existen "indicios fundados" de que Juan Julián S. S. es el responsable de la muerte de María Paloma, la vecina de Barbastro de 53 años cuya muerte se mantuvo en secreto para garantizar el buen devenir de la investigación.