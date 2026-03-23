Cae una banda de menores que robaron 22 motos en localidades de la Costa Daurada

Los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de El Vendrell detuvieron entre el 27 de febrero y el jueves pasado a seis menores en varias localidades del Baix Penedès acusados de cometer 22 robos o hurtos de motos en esta comarca y en Vilanova i la Geltrú (Garraf). Se centraban en motocicletas de hasta 125 c.c., y a dos de los detenidos también se les atribuyen dos delitos de robo con fuerza y atentado contra agentes de la autoridad, ya que huyeron cuando una patrulla iba a detenerlos.

Según Mossos la banda cometió los robos en municipios como Calafell, Cunit, Cubelles o Vilanova i la Geltrú, su actividad generó alarma y malestar no solo entre las propias víctimas, sino también entre los propietarios de estas motos de menor cilindrada,

La investigación se inició a mediados del pasado mes de febrero a raíz de la localización por parte de la Policía Local de Calafell de varias motos y ciclomotores que constaban como robados. Los Mossos pudieron identificar a un primer menor. Se le atribuía la sustracción de una moto eléctrica estacionada en el puerto de Segur de Calafell el pasado 25 de enero.

A medida que avanzaban la investigación, los agentes determinaron que este sospechoso, junto con otro menor, intentó llevarse otra moto del interior de un aparcamiento. En concreto, actuaron de forma consecutiva durante la noche de los días 23 y 24 de febrero en el paseo Marítimo Sant Joan de Déu de Calafell. Forzaron la puerta del garaje y, tras arrastrarla hasta la calle y causarle diversos daños, se llevaron algunos objetos del interior.

Al día siguiente, uno de estos menores regresó al lugar con la intención de hacerse con el vehículo que continuaba estacionado en la calle. En esta ocasión tuvo que huir al verse sorprendido por un ciudadano. Tres días después, el 27 de febrero, se realizó la primera detención por estos hechos.

Al día siguiente, otros dos menores fueron trasladados también a comisaría tras ser sorprendidos cuando circulaban con una motocicleta sustraída el 26 de febrero en Vilanova i la Geltrú. Ambos acabaron detenidos por robo y hurto de uso, pero también por atentado contra agentes de la autoridad, ya que agredieron a dos policías tras una persecución policial entre Cunit y Calafell, localidad donde finalmente pudieron ser interceptados.

Además, el conductor no disponía de ningún tipo de permiso y también fue denunciado por un delito de conducción temeraria.

El Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de El Vendrell acabó deteniendo los días 5 y 17 de marzo en Calafell a un cuarto menor por dos delitos distintos: el robo de dos motocicletas los días 23 y 27 de febrero en Cunit. El mismo día 17 de marzo, los Mossos también arrestaron al segundo menor implicado en el forzamiento de la puerta de un aparcamiento en Calafell y la tentativa de sustracción de vehículo el 24 de febrero.

La última detención, la del sexto menor implicado, se produjo el pasado jueves sobre las 15:50 horas en la avenida Catalunya de Calafell. Se trataba del ladrón de otra motocicleta sustraída el 26 de febrero en Vilanova i la Geltrú y recuperada ese mismo día en Calafell.

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El operativo policial no solo ha permitido recuperar 19 de las 22 motos sustraídas, sino también desarticular un grupo muy activo y especializado en este tipo de delitos. Todos los detenidos que integraban el grupo quedaron en libertad pocas horas después de ser arrestados, con la obligación de presentarse ante la Fiscalía de Menores cuando sean requeridos por estos hechos.