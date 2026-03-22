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Localizan quemado el coche de un hombre desaparecido desde el miércoles en Alicante

La familia del empresario no tiene noticias del hombre, de 63 años, desde el miércoles por la mañana

A la derecha, el hombre desaparecido desde el pasado miércoles en Alicante y, a la izquierda, su vehículo particular quemado.

A la derecha, el hombre desaparecido desde el pasado miércoles en Alicante y, a la izquierda, su vehículo particular quemado. / INFORMACIÓN

Mercedes Gallego

Alejandro Ruiz

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La desaparición de un hombre de 63 años en Alicante suma un nuevo elemento a la investigación, después de que su coche haya sido localizado quemado en el barrio Virgen del Remedio.

La familia no tiene noticias de él desde la mañana del miércoles, cuando se produjo el último contacto, al filo del mediodía. Desde entonces, hace ya cuatro días, no se conoce su paradero, mientras la Policía Nacional mantiene activa su búsqueda.

El hombre es empresario y, entre otras actividades, tiene un negocio de chatarrería en las inmediaciones del cementerio de Alicante. El hallazgo del vehículo calcinado se ha incorporado a las pesquisas abiertas para tratar de esclarecer lo ocurrido.

La asociación SOS Desaparecidos difundió una alerta para solicitar la colaboración ciudadana en su localización. Según la información facilitada, el desaparecido mide 1,80 metros, tiene complexión fuerte y, en el momento de su desaparición, vestía camiseta blanca, cazadora marrón, pantalón beige y zapatillas azules con letras Heko y tiras amarillas y verde fosforito.

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Las personas que puedan aportar alguna información sobre su paradero pueden ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es.

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