Investigación
Muere un niño de 6 años en una finca de Montuïri (Mallorca) al ser atropellado en una reunión familiar
Un familiar le he atropellado al dar marcha atrás sin percatarse de la presencia del pequeño
Un niño de seis años ha muerto la tarde de este sábado al ser atropellado por un coche en una reunión familiar en una finca de Montuïri (Mallorca). Al parecer el conductor ha dado marcha atrás y no se ha percatado de la presencia del pequeño tras el vehículo.
El trágico accidente de tráfico ha ocurrido sobre las seis de la tarde de este sábado en una casa de campo de Montuïri. En esos momentos se estaba celebrando una reunión familiar. Cuando uno de los participantes daba marcha atrás al coche, no se ha dado cuenta de que un niño de seis años se encontraba detrás.
Los presentes han llamado a los servicios de emergencia y algunos de ellos le han intentado reanimar sin éxito. Hasta la finca donde tenía lugar la celebración se han desplazado una UVI móvil y una ambulancia del Ib-salut. El personal sanitario no ha podido hacer nada por su vida y ha confirmado su fallecimiento.
investigación
Efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Montuïri también se han desplazado hasta esa finca para averiguar cómo había ocurrido el fatal accidente. Finalmente, los agentes del instituto armado han abierto una investigación para reconstruir cómo se produjo el atropello mortal del menor.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un ensayo revela que un nuevo medicamento, el axitinib, logra frenar frenar el avance de tumores neuroendocrinos
- Un proyecto español logra capturar hasta el 98% del amoníaco producido por las granjas y convertirlo en fertilizante para el campo
- ONCE Sorteo Extra del Día del Padre, hoy en directo | Horario del sorteo, premios y resultados del jueves 19 de marzo de 2026
- Vídeo | Los asesinos de Francisca Cadenas, ante el juez: una 'confesión' peculiar y un incidente
- Un donante de semen transmite una enfermedad minoritaria a tres personas en Catalunya: 'Quizá hay más, pero no lo sabemos
- Tim Spector, experto en microbiota: 'Los bebedores de café tienen un microbioma intestinal más rico que los no bebedores
- Huelga de profesores y médicos en Catalunya, en directo | Última hora de las protestas y las afectaciones al tráfico
- La huelga de médicos en España deja miles de consultas y operaciones suspendidas