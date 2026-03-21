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Un hombre mata a su hija de 3 años en Torrevieja y luego se suicida

La madre alertó a la Guardia Civil de la desaparición de la menor, que se encontraba con su padre

Un agente de la Policía Nacional.

Un agente de la Policía Nacional. / EP

Sara Rodríguez / D. Pamies

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Un hombre de 40 años ha matado presuntamente a su hija de 3 en Torrevieja y después se ha quitado la vida, según han confirmado a Información fuentes cercanas al caso. La Guardia Civil ha asumido la investigación de los hechos como un caso de presunta violencia vicaria.

La madre de la menor, de 36 años y expareja del presunto asesino, alertó a la Guardia Civil en la noche de este viernes al no lograr contactar con el padre de la niña desde hacía varias horas. La mujer expresó su preocupación ante la posibilidad de que este pudiera haber causado algún daño a la menor, que en ese momento se encontraba con él.

Fue entonces cuando la Guardia Civil se dirigió a casa del hombre, donde se produzco ya de madrugada el hallazgo de los cuerpos del hombre y la menor ahorcados en el garaje de la vivienda. Al conocer el fatal desenlace, la mujer tuvo que ser atendida y trasladada al Hospital Universitario de Torrevieja, donde permanece afectada por shock emocional y un ataque de ansiedad, según ha podido saber Información.

Según ha confirmado la Guardia Civil, no constaban denuncias previas por malos tratos entre la expareja. El área de Servicios Sociales del Ayuntamiento ha activado los protocolos de respaldo psicológico a la madre y a un hermano menor de edad. El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, y el concejal de Servicios Sociales, Óscar Urtasun se encuentran en el centro hospitalario, dando apoyo a la familia.

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La investigación para determinar lo sucedido la está desarrollando el Equipo Mujer Menor de la UOPJ de la Guardia Civil de Alicante, y los primeros indicios apuntan a que se trata de un caso de asesinato en el ámbito de la violencia vicaria y posterior suicidio por parte del presunto autor.

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